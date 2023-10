Namur: enquête judiciaire ouverte après la diffusion d’une vidéo témoignant de possibles violences policières au Square Léopold

Publiée par la chaîne Bruxelles.devie sur Instagram, la séquence de 38 secondes, sans son et tremblante, prend en cours l’intervention de quatre policiers auprès d’un homme d’origine africaine, dans une des pelouses du Square Léopold. L’homme semble mordu par un chien, dont les pattes ne touchent plus le sol, tandis que deux membres des forces de l’ordre le frappent et le maîtrisent, sous le regard de deux autres et de passants.

Des pincettes et une enquête judiciaire ouverte

Ce mercredi, en début de journée, nous avions tenté de contacter le chef de corps Olivier Libois à ce propos, sans réponse jusqu'ici. Mais, quelques heures plus tard, ce 4 octobre, le parquet de Namur communiquait: "Une vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux dénonçant une intervention des services de police de Namur qui a eu lieu le 29 septembre 2023 au Square Léopold vers 16h30. La vidéo doit être interprétée avec prudence car elle ne montre qu’une partie de l’intervention, sans prendre en considération son contexte global. L’enquête judiciaire qui est en cours, permettra de déterminer d’une part, les motifs et les circonstances exactes de l’intervention policière, et d’autre part, si le recours à la contrainte était justifié. "