FIFF : Arieh Worthalter refait le procès Pierre Goldman explosif et physique, "quelque chose se déroulait devant nos yeux"

Je connaissais son livre, Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France, qu’il avait écrit en prison. Une énorme source d’inspiration et un livre plaidoyer, publié avant son procès en cassation, pour démonter notamment l’accusation de double meurtre de deux pharmaciennes.

Pendant tout le film, le public balance d’un camp à l’autre et se faire une opinion. Vous êtes vous fait la vôtre sur cet homme qui a avoué tous ses braquages mais clamait son innocence pour ces meurtres ?

Je joue quelqu’un d’innocent, sinon je sombrerais dans la schizophrénie. Il a été acquitté de cette charge. Nous voulions raconter sa lutte et la justice, le processus de décision.

Avec une histoire vieille de bientôt 50 ans et pourtant très actuelle.

En écrivant, Cédric Kahn, le réalisateur, s’est bien rendu compte de la corrélation. Mais le but n’est pas d’être dans l’air du temps qui change si vite. On ne peut pas parier là-dessus, vu le temps qu’on passe à faire un film. Mais on peut effectivement s’apercevoir que la société n’a pas tellement changé.

Pendant 1 h 50, on ne sort pas du tribunal. C’est quasiment du temps réel, témoignage après témoignage. Comment s’est passé ce tournage ?

C’était fantastique et chronologique, ce qu’on fait peu dans le milieu du cinéma. Trois caméras étaient disposées dans la salle. Tout le monde, acteurs et figurants, était là sans arrêt. Peu importe le rôle, même s’il ne parlait pas dans la scène en cours. Les prises étaient longues, très fortes. C’était une ambiance bouillonnante, d’autant plus que le public présent n’avait pas lu le scénario, ne connaissait pas toujours l’affaire et vivait donc en live les événements. C’était du pain bénit, quelque chose se déroulait devant nos yeux. Il n’y avait eu qu’une lecture au préalable, pas de répétition. Le premier jour de tournage, la machine s’est mise en marche.

Dans quel tribunal avez-vous pu tourner ?

Aucun, cela aurait été impossible d’en réquisitionner un pour trois semaines, ils sont tous occupés. Puis, il en aurait fallu un qui soit dans le style des années 70. C’est donc du studio. Le décor a été reconstruit dans une salle de tennis désaffectée, avec verrière, de Paris.

Même si vous restez debout ou assis, dans le box restreint de l’accusé, c’est un rôle physique, non ?

C’est une personnalité dont le costume de trop petit. Il fallait faire sentir qu’il était violent, qu’il n’avait pas peur de la bagarre. Il y avait un physique à trouver, pas forcément en faisant du sport, mais par la posture, la voix. Puis, une mimique peut vous venir d’un coup.

C’est le genre de rôle qui se prépare lentement, en laissant infuser les choses. Il ne faut pas trop en mettre dans le sac, sinon on ne sait plus où on les a mises. Les motivations du personnage, on les connaît, il les explique, mais il faut aussi chercher la fragilité, les blessures – certaines sont apparentes dans le livre. Le travail est solitaire. Après, tout commence sur le plateau, qui amène la justesse. C’est un rôle challenge, tu t’y jettes ou pas.

Le texte du film suit-il à la lettre ce qui a été dit au procès ?

Certaines choses existaient, d’autres ont été inventées. Les greffiers ne notaient pas tout et il est toujours interdit, aujourd’hui, de filmer des procès. Celui du film a vraiment été reconstitué à partir des articles de presse de l’époque. Nous ne voulions pas non plus faire un documentaire.

Puis, le format de l’image, carré, nous plonge aussi dans le passé.

Oui, en 4 /3, avec du grain, c’est presque comme les archives de l’INA (NDLR. l’institut national de l’audiovisuel, en France). Ça contribue à l’immersion.

Vous étiez-vous déjà rendu dans un tribunal, avant ce film ?

Une fois quand j’étais plus jeune, je pense. C’est assez dingue car mon papa était avocat et désormais juge. À l’époque, il ne parlait pas tellement de son métier. En même temps, il ne vaut parfois mieux pas, ce sont des affaires sensibles. Il a vu le film et l’a trouvé passionnant.