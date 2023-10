Primée au FIFF: avec son "George Clooney", la Gembloutoise Émilie Sornasse a mis Banyuls dans tous ses états

Une héroïne hors-cadre

©

À l’écran, il y a deux personnages principaux. Douglas Grauwels interprète l’acteur qui vient là pour répéter un rôle. Sans comprendre qu’il est déjà en train de le vivre, ce rôle, dans cette retraite, avec une narratrice secrètement amoureuse et qu’on ne voit jamais à l’écran. Uniquement présente par la voix. " Je me suis inspirée d’un film de Depardon, Empty Quarter . Un beau geste. J’adore ces films dans lequel le narrateur s’adresse de manière frontale au spectateur, se livre, dévoile son intimité. Puis, dans l’idée où je fonctionnais sans argent pour faire ce film, ça m’arrangeait qu’il y ait un comédien en moins. ", sourit celle qui a combiné les fonctions.

L’accent bienveillant des Occitans

Deux héros. Mais aussi une foule de personnages rencontrés à Banyuls et ayant accepté de jouer la comédie, en y mettant plus ou moins de leurs histoires personnelles. "À l’origine de ce récit, Douglas m’avait dit: je répète souvent mes textes avec ma belle-mère. L’image m’avait plu, la rencontre me semblait comique. " Et poétique. "J’ai projeté cette idée à Banyuls, cette sorte de paradis perdu, de vie idéale, qu’on peut mettre en parallèle avec la fascination qu’on peut entretenir avec les acteurs dont on a l’impression que l’existence est plus belle que la nôtre, plus trépidante."

Dans les rues de la ville occitane, Émilie a donc commencé à caster ses seconds rôles. "Nous avons passé une semaine sur place. Je cherchais des histoires d’amour sympathiques ou atypiques que me raconteraient des habitants. J’avais l’espoir que les rencontres allaient se passer toutes seules. Bon, je me suis rendu compte que ce ne serait pas si facile. Alors on a fixé des rendez-vous. Mardi, avec Sandrine. Jeudi, avec Josette. Ces Banyulencs faisaient réciter son texte au héros et devenaient assez complices pour parler de leur vécu. Ça a donné lieu à beaucoup d’improvisations. "

Et George Clooney, que vient-il faire là ? "C’est comme ça qu’un habitant a surnommé Douglas. “Il est beau, c’est le George Clooney de Belgique.” Ce que nous avons gardé."

"Elle est banale votre histoire", rigole un grand-père, au café, en apprenant le scénario que l’artiste doit étudier. Pas si banale, grâce au traitement et au souffle, au non-prémédité. Beau, solaire, inattendu et tellement poétique dans la caméra et les yeux d’Émilie.

Et la séance de samedi, au Caméo, comment s’est-elle passée ? "Ma mère avait décidé d’en faire un événement familial. Mon père, ma sœur et ses amies, les cousines, tout le monde était là. Ils ne sont pas du tout du milieu, je n’ai pas eu de mentor en cinéma parmi mes proches. C’était une super-projection, j’étais impatiente de voir comment le public réagirait, comprendrait les clins d’oeil. " Elle n’a pas été déçue.