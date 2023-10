Au FIFF, Bernard Bellefroid convoque poétiquement Fidéline, Fiacre et Olivier, trois enfants tués en 1994 au Rwanda (interview)

Il s’agit de trouver le bon langage, ça dépend du film, de ce qu’on veut faire, une synthèse additive ou soustractive. On n’est pas si nombreux à pratiquer ces deux formes.

Vous êtes né à Salzinnes (aujourd’hui installé à Court-Saint-Étienne), j’imagine que le FIFF a une place particulière dans votre parcours.

J’avais 5 ans quand le FIFF est né. J’ai quasiment tout connu ici. La découverte du cinéma, mes premières émotions. Tous mes films y ont été présentés et, à chaque fois, distingués, à la maison. Ça, c’est un détail. Sans prétention, je pense que je peux dire que si nul n’est prophète en son pays, ça ne se vérifie pas pour moi.

Après un premier film documentaire sur le Rwanda et son génocide, Rwanda, les collines parlent, en 2005, vous y retournez.

En 2005, l’idée était de couvrir les premiers procès populaires gacaca (NDLR. prononcez "gatchatcha"). Qui avaient lieu dans tous les villages du Rwanda. Finalement, beaucoup de rushes – j’en avais une centaine d’heures – n’étaient pas dans le montage. J’ai revu ces images et, dans la mesure où très peu d’œuvres avaient parlé de ces gacaca, j’avais la responsabilité de les montrer.

Suite à la diffusion du premier documentaire, je me suis aussi lié d’amitié avec les habitants de ce village. Je les revois une fois tous les deux ans. Ils ont marqué ma vie.

Cette fois, vous vous intéressez au destin funeste de trois enfants, Fidéline, Fiacre et Olivier. Trois parmi 1 000 000 de morts.

Je voulais me repencher sur le génocide via un de ses crimes, la mort de trois enfants, après laquelle le Gacaca avait été inopérant. Ce n’est pas comparable à l’Affaire Grégory, ce n’est pas un fait divers, c’est un des cas du génocide, de cette extermination. Je me suis demandé si, le temps passant, les langues s’étaient déliées. Ce film, je l’ai fait pour mesurer l’amplitude des gacaca, de la résilience, de la réconciliation, du revivre ensemble… je vous laisse choisir le mot. Je voulais mesurer le chemin accompli dans un pays où tout est vertigineux. En 2005, il y avait 1 000 000 de personnes en prison et 2 000 000 de génocidaires présumés. Aucun pays au monde n’a dû faire face à un tel contentieux.

Alors, peut-être, les spécialistes n’apprendront rien, mais je voulais un film pour le grand public.

Via le procédé narratif ?

Une enquête qui puisse passionner. Je voulais d’un petit village réduit passer à l’universel, d’une colline choisie à toutes les collines. En sachant que tous les invariants sont là, avec des gens ordinaires qui sont devenus des criminels. Ces massacres ne sont pas le fait de ceux qui étaient présupposés: la gendarme, l’armée régulière… Il a eu lieu entre voisins.

Dans votre film, on voit des rescapés pardonner à ceux qui ont tué leurs proches, leurs enfants.

Après le génocide, rescapés et génocidaires ont dû réhabiter côte à côte. Émotionnellement, c’est d’une très grande violence. Pendant la première partie du film, j’essaie de rassembler génocidaires et rescapés dans le même plan. La deuxième partie fait l’inverse, presque en porte-à-faux. Avec le pardon, chacun fait comme il peut. C’est un voyage dont on est témoin qui peut nous effrayer, nous émouvoir, nous mettre en colère.

C’est dingue de voir, une victime et un bourreau se dire qu’ils donneraient leur vie pour l’autre. Passer par toutes les émotions, là où souvent, les affaires Grégory ou Dutroux rendent, chez nous, le pardon impossible. Comment avez-vous convoqué ces trois enfants partis beaucoup trop tôt ?

C’est une rencontre improbable, je voulais rendre visible l’invisible. Le génocide, c’est une extermination physique, symbolique, culturelle, jusqu’aux actes d’état civil. Je voulais traquer ces jeunes victimes dans la respiration du décor, le bruissement des feuilles d’arbre. Ils ont une âme encore présente, c’est ce que j’essayais de filmer. Il y a une forme dans le film, comme une tache invisible, comme quand on regarde du magenta pendant une minute puis qu’on prend un papier blanc, le cerveau invente la complémentarité. On se met à voir quelque chose qui n’est pas dans le plan. C’est un procédé narratif ludique.

Contrairement à beaucoup d’autres documentaires, vous n’avez pas souhaité montrer d’images hard, trash.

C’est un film ouvert et partageable, j’ai beaucoup travaillé pour que le spectateur reste libre et ne soit pas pris par une émotion insupportable. Il n’y a pas d’images atroces. Les choses les plus horribles ont été enlevées. Je voulais montrer des images du Rwanda, de ses collines dantesques, de ce climat beau et apaisant. Que cela provoque un court-circuit pour le spectateur. "Comment est-ce possible, dans ces images de début du monde ?"

C’est par la description audio que la reconstitution s’opère. Avec notamment le fameux message appelant au génocide, diffusé sur Radio Mille Collines.

Je l’ai passé comme un rappel. Je ne souhaitais pas faire un commentaire journalistique.

Comment s’est passé le jugement des personnes qui ont tué ces enfants ?

En 2005, les gacaca n’ont jamais fait de procès thématique, sur une affaire. On faisait toujours le procès d’un criminel. À l’occasion d’un procès, un génocidaire notoire avait tué une vingtaine de personnes. En 20 minutes, il était jugé.

À tel point qu’on voit un génocidaire condamné mais remis en liberté dire à ses amis que ces gacaca sont, je paraphrase, une simple formalité.

Il y avait des balises pour faire partie des membres de ces cours populaires. Il y avait une formation juridique de base et il fallait savoir lire et écrire, n’avoir été accusé de crime par personne et ne pas devoir juger un proche du premier ou du second degré.

Troisième, pas de souci ?

Ce fut le problème dans des villages où vivaient trois familles Huttu et des Tutsi minoritaires. Il y avait toujours un lien entre les juges et les suspects.

Les gacaca ont montré les limites de leur processus. Les criminels se sont réparti les crimes. Les vieux bénéficiaient d’une loi d’amnistie humanitaire, comme les mineurs, tout l’art consistait donc de charger ces deux catégories de la société. Ce fut un effroyable marché de la culpabilité. Pour un terrain, de l’argent.

Cela se serait-il passé autrement ailleurs ?

Je ne pense pas. La Belgique n’aurait pas été plus capable de mener 2 000 000 d’enquêtes, de faire croupir en prison des centaines de milliers de gens en l’attente d’un jugement. Il fallait revivre et ce moyen était le moins mauvais, je crois. Si la radicalité du crime ne semblait ni pardonnable ni excusable, il faut bien comprendre que le Rwanda, c’était 10 000 000 d’habitants. Ils ne pouvaient pas se dire qu’ils allaient se passer de 2 000 000 de personnes. Ils ne pouvaient pas ne pas trouver une solution humaine.

Dans votre texte de narrateur, vous vous demandez où vous auriez été si vous aviez dû à vivre, à prendre part au génocide.

C’est le thème de la chanson de Goldman, Né en 17 à Leidenstadt. C’est puissant mais ça a été assez peu traité dans les œuvres de littérature, au cinéma…

Vous proposez quand même de convoquer les trois enfants par le dessin.

Quand on ne comprend pas quelque chose, on le reconstitue. Le film est une immense reconstitution. Alors on fait des portraits-robots. Nous ne sommes pas sûr que ça soit la vraie image de ses enfants mais elle est nourrie par les souvenirs des gens qui les ont aimés, leur nounou et son fils. Je voulais redonner un peu vie à ses victimes là où le génocide, comme je le disais, allait jusqu’à exterminer les actes d’état civil. Les deux dessinateurs kigaliens qui ont participé à ce tournage m’ont aidé à accomplir un acte symbolique et fort.

À l’écran vous interrogez des victimes comme des génocidaires, condamnés ou pas. Tous ont accepté de vous parler ?

La confiance s’est tissée en quinze ans, y compris avec les criminels. En l’absence de la preuve scientifique, qui n’est pas possible, nous sommes totalement dépendants des paroles. Personne n’a refusé d’interview, la confiance est là depuis que je leur ai projeté mon premier film qui a établi un lien au fil des années où je revenais voir ces gens. Je suis peu fétichiste, je me suis donc installé avec eux pendant de longues heures pour parler, avant de commencer à filmer.

À un moment, une femme craque, vous avez gardé ses larmes au montage.

Là où son mari pardonne, cette femme dit avoir pardonné, mais son corps dit tout le contraire. Et la proximité avec celui qui a tué ses enfants, je ne l’avais pas créée avant de filmer. Alors, tous les vendredis, ils cultivent ensemble leur potager, parlant sans doute de leurs récoltes mais jamais d’un sujet aussi grave. J’ai gardé ces images au montage, car elle prouve combien, trente ans après, le génocide n’est pas une vieille histoire. La blessure est intacte chez cette femme.

Une des mille collines est donc diffusé au FIFF.

C’est la première mondiale. Les gens que j’ai filmés ne l’ont pas encore vu. Il sera montré dans le cadre des commémorations, en 2024.

Avant les séances publiques de mercredi et jeudi, vous avez présenté votre documentaire à des élèves de 5e et 6e secondaires, lundi.

Ce sont toujours des séances instructives. Les ados ont l’art de mettre le doigt sur les failles, là où ça fait mal. Ce sont des séances exigeantes. Comme on dit, on ne le leur fait pas !

Quels sont vos projets ?

Un film de fiction dont j’ai quasiment fini le scénario. Une histoire d’amour entre deux couples sur un bateau. C’est loin du Rwanda mais peut-être pas tant que ça. Peut-être, après un film comme Une des mille collines, devais-je aller vers plus de lumière, mais des sujets pas moins compliqués.

J’ai un autre projet, de fiction, un meurtre dans un parc d’attractions. Un fait collectif, camouflé par le village.