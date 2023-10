Albert Dupontel au FIFF: "Je ne vote pas, mais je fais des films (...) je suis à 8, j’aimerais en faire 10"

L’élément déclencheur, pendant le confinement, c’est un documentaire sur Robert Kennedy – il est sur Netflix, regardez-le – et cette question saugrenue: et s’il n’avait pas dit ce qu’il voulait faire ? Il est à Indianapolis, dans un ghetto black et il va leur apprendre la mort de Martin Luther King, qu’il a lui-même apprise quelques minutes auparavant. Les mots qu’ils trouvent, l’émotion qu’il dégage… c’est la seule ville où il n’y a pas eu d’émeutes, ce soir-là. Cette parole politique quand elle est intelligente, censée, convaincue, et sincère, oui, elle peut avoir du poids. Tout cela, une petite indignation citoyenne et une émotion face à un grand homme politique qui n’a pas pu faire ce qu’il voulait, a débouché sur un film saugrenu avec une enquête footballistique. Romain Gary dira même à Robert Kennedy: "Vous vous rendez compte, ils vont vous tuer." Kennedy lui répondra: "Oui, je sais."

Ma génération n’a pas eu de parole aussi forte que ça. La génération qui suit, encore moins. Donc, il y a un désarroi total, dans l’inconscient collectif.

Dans l’histoire de France aussi, on a un candidat masqué, c’est De Gaulle qui a dit "Je vous ai compris", alors qu’il savait que l’Algérie, c’était fini. Alors qu’il avait été mis en place par des gens qui voulaient qu’il garde l’Algérie. Et qui essaieront de le tuer ensuite, d’ailleurs.

Mais, j’insiste sur le fait que ce film n’est pas un brûlot politique. Moi, ça me fait du bien de faire des films – même si je me mets dans des états pas possibles pour imaginer des histoires complètement improbables. Moi, ce que j’aime, c’est la mise en scène, découper, inventer des plans, la grammaire faite de lumière et d’effets spéciaux, les mouvements de caméra. L’écriture, c’est dur. Les émotions que vous recevez tout au long de votre existence, qui sont encombrantes, gênantes, qui vous boursouflent… quand vous faites l’artiste, vous mettez de l’ordre là-dedans. Il y a toute une maturation d’existence. Je ne vote pas mais je fais des films !

Vous n’avez jamais voté ?

Non, j’aimais. La première fois que j’ai eu le droit de votre, c’était Chirac contre Mitterrand. L’un était premier ministre quand j’étais à l’école primaire – je le trouvais un peu vieux – et l’autre était ministre quand mon père était en Algérie. En tant que médecin, il m’avait dit que ce mec-là était au courant de ce qu’il se passait. Instinctivement, j’ai donc pris mes distances avec ce que le monde des dominants nous présentait comme des parangons, pas forcément de vertus mais d’idées. Après, c’étaient toujours les mêmes, donc je me suis un peu exclu.

La politique technique ne m’intéresse pas. C’est la politique politicienne. Est-ce que c’est vraiment les gentils de gauche, les méchants de droite. L’écologie, en France, elle est de gauche, j’arrive pas à comprendre pourquoi. Il fait 30 °C à Namur, un 2 octobre, n’y a-t-il que les gens de gauche pour le ressentir ? Cela pourrait au moins être un débat un peu plus large, d’union nationale.

Vous aviez déjà été Président, dans un film de 2007, non ?

Le candidat de Second Tour, en apparence, il est compétitif, il a les mots qu’il faut, l’attitude qu’il faut. Mais à un moment, la journaliste, Mlle Pove va révéler l’énorme faille affective du personnage. À tel point qu’il va s’effondrer.

Président, c’est un film que j’ai fait alors que je n’avais pas 40 ans. J’ai compris d’autres choses depuis. La position de metteur en scène, réalisateur est différente de celle d’acteur. J’essaie de trouver les arguments pour faire ce rôle-là. La démarche est différente, à aucun moment un rôle s’est répercuté sur l’autre.

Vous êtes peut-être de plus en plus sensible, avec le temps qui passe. À quoi est-ce dû ?

"Vieillir, c’est apprendre le sens de la nuance", disait Nietzshe. Le blanc et noir de Bernie (son premier film, il y a 30 ans) s’est peu à peu effacé avec le temps. L’erreur serait de ne pas assumer ses évolutions. C’est la seule audace. Passer des coups de pelles à un film comme ça. C’est juste un lâcher-prise intérieur. Tu ressens ça, n’aie pas peur de le raconter. À l’époque de Bernie, cette forme de pudeur débouchait sur une forme de trashitude excessive. Je me mettais à l’abri. Je ne me dis pas que je me rapproche du réel – le film n’est pas réaliste, l’histoire est improbable, mais les émotions sont sincères. Si on a envie d’y croire, on peut.

On reconnaît votre bande d’acteurs fétiches puis d’autres qui viennent s’y greffer. Ici, Cécile de France.

Une super-actrice. Ça faisait longtemps que j’avais envie de travailler avec elle. Elle a un gros défaut, c’est qu’elle a onze ans de moins que moi, alors que je suis censé avoir fréquenté l’école en même temps qu’elle. Heureusement, il y a les effets spéciaux qui m’ont arrangé physiquement. J’ai adoré cette actrice, elle est rigoureuse, précise, intelligente, énergique, inventive. Puis, elle fait preuve de dramaturgie. Lors d’une des nombreuses répétitions, elle m’a dit qu’une scène était trop longue parce que son personnage possédait déjà les infos, ce n’est pas la peine de les redire. J’étais à la fois heureux et vexé.

Cécile et Nicolas (Marié qui interprète son cadreur) s’entendaient très bien. Je les entendais ricaner, comme larrons en foire, pendant que moi je travaillais. Re-frustration. Mais non, quand vous avez un petit coût de doute, ça fait du bien. Ils avaient du plaisir, et si les spectateurs en ont, c’est grâce à ça.

Et Nicolas ?

J’aime beaucoup cet acteur. Je le connais depuis 35 ans, ma première pièce de théâtre. J’adore son sérieux. Il ne cherche pas à faire rire, il cherche à travailler. Je lui propose des solutions loufoques, il le fait avec tellement de sincérité qu’il est drôle. Mais ce n’est pas un comique, il est très cultivé, il fait des séries télé très sérieuse. Il est très sérieux dans son articulation quand je lui demande de dire "bâtard de ta race" en allemand ! Il ne se pose pas de mauvaises questions.

À l’heure où les studios hollywoodiens, notamment de super-héros, ont l’habitude de retourner des séquences entières de films qui n’en seront que plus confus. Vous aussi mais dans un objectif de clarté justement !

Depuis que les supports sont devenus légers, depuis Neuf mois ferme, on dit à un cinéma d’organiser une masterclass avec Dupontel. Quand les gens arrivent, on annonce aux gens, qui viennent pour 2€, qu’ils n’auront pas droit à une masterclass mais à une projection du montage du film en cours. L’équipe leur dit "Albert n’est pas là, mais il viendra à la fin." En fait, je suis dans la salle et, tout d’un coup, ça devient leur film, ce n’est plus le mien ! Les sensations qu’on éprouve alors sont très intéressantes. Là, c’est trop long, là, c’est pas assez clair. Là, ça rigole, c’est goal. Qu’ils n’aiment pas le film, c’est le risque qu’on prend, pas de problème. Mais s’ils trouvent ça trop long et trop confus, c’est une faute professionnelle. Sur un film gourmand comme Second Tour, on l’a guettée dans tous les coins du montage.

Nous avons organisé 17 projections comme ça ! Avec des formulaires à la fin pour demander aux gens ce qu’ils ne comprenaient pas. On a refait une scène trois fois, changé le CV du candidat, on a rajouté les flash-back (assez conséquents dans le montage final) qui ne faisaient pas partie du scénario. Le plus gros défaut de ce film, c’est sa gourmandise. Vous partez faire pipi, vous revenez, vous ne comprendrez plus rien.

Quelle folie ce serait.

En plus, il n’est pas trop long, 1 h 30. Je n’ai pas d’autre ambition que de distraire les gens. Du moment que vous vous marrez, c’est du bonus, s’évader des conneries. Je n’ai pas d’ambition sociale. Tout qui est un minimum éveillé est forcément dans une perplexité de vivre. Puis, tout d’un coup, quelqu’un vous présente, comme moi les Monthy Python, Chaplin ou Belmondo à sa façon m’ont proposé, une version gentiment vulgarisée, élégamment vulgarisée, génialement vulgarisée de l’existence. Je suis plus un accord avec cette vision des choses.

Comment s’est invité le foot dans cette campagne cinématographique ?

Moi, je n’aime pas le foot. Je fais dire à Nicolas d’ailleurs que c’est l’euthanasie populaire. Je le pense. Mais je cherchais tout d’un coup où cette journalite politique, après sa bourde, plus ou moins consciente, pourrait atterrir. Elle est mutée au foot, ce qui n’est vraiment pas l’endroit pour elle. Mais son comparse, lui, est fan de foot. Moi, je vois l’état dans lequel ça met les gens. Quand il y a une coupe du monde, par exemple, le niveau de conscience planétaire s’abaisse à savoir si le mec était hors-jeu ou pas. Ça devient ridicule. Et quand il y a un but, les gens s’embrassent, se congratulent, on se dit: ils ont trouvé un vaccin contre le cancer ? Non, non… Et voir nos leaders, nos dirigeants se frotter à ce monde-là, c’est un peu déprimant.

Le nom du personnage, c’est Mercier…

Le nom de résistance de Jean Moulin.

Y a-t-il un résistant en vous ?

Non, je suis un petit bourge qui commente plus ou moins adroitement l’époque qu’il traverse. Un artiste, c’est quelqu’un qui met de l’ordre dans ses émotions. Je ne suis pas militant, je ne suis pas un bon citoyen, je n’ai jamais voté. La politique, telle que pratiquée, ne m’intéresse pas. Mais je commente. Toc toc toc sur la table, regardez, j’ai vu un truc, c’est comme ça que je le vois. Ça ne va pas plus loin.

Il est question dans ce film de la parole préparée. Des politiciens, mais aussi des journalistes qui leur adresseront les questions.

Je ne sais pas comment ça se passe en Belgique mais, en France, on a des chaînes d’infos contrôlées. Neuf personnes possèdent l’info continue qui est elle-même une invention anxiogène. À n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, vous verrez toutes les catastrophes de la Terre répercutée. Ça crée un climat de dépression phénoménal. J’ai des copains qui bossent là-dedans et qui me disent qu’ils préparent un article sur une boutique, mais comme ce n’est pas celle du patron, ça passe à la trappe. La pauvre Mlle Pove essaie de se débrouiller comme elle peut. Je n’ai pas besoin de creuser bien loin, je n’ai plus de télé depuis 25 ans. Mais même à distance, on percute assez bien les choses du présent.

Avec cette distinction entre les journalistes, les lèche-cul et les fouille-merde.

C’est la phrase prononcée par Cécile. Dans sa boîte, le gars qui suit la campagne est un chien de garde hyper-gentil. Son personnage en a gros sur la patate d’avoir été reléguée au foot. Mais elle comprend qu’on va l’appeler parce qu’il n’y a plus personne de disponible pour cette propagande.

Des gens vous rencardent parfois ?

Je vais quand même sur internet. Je me suis nourri de bouquins. Avec des paroles civiles fortes, intéressantes, comme Jancovici, Gaël Giraud. Là où j’en avais un peu marre des débats gauche-droite. Ce n’est pas tellement eux le problème mais plutôt le fait qu’ils vont créer un climat de guerre civile.

Cette campagne, les observateurs disent dans le film qu’elle n’est pas passionnante.

Tel qu’il se présente au début, mon candidat, son discours on l’entend depuis 40 ans. Mais la journaliste, elle, se rend compte qu’elle a connu ce mec-là. Il a l’air lisse comme un galet mais il a fait des ricochets ce galet. Elle se dit qu’elle doit le retrouver, comprendre le truc qui ne va pas. Elle est agacée par son discours et ce qu’elle découvre, c’est ce qui nous intéressait, est positif et pas négatif. Parce que des films sur des politicards corrompus, y’en a tout le temps. Bon, on a poussé le bouchon un peu loin.

Puis, il y a ce personnage qui apparaît plus tard, un apiculteur, dont le verbe n’est pas toujours bien assuré. C’est un rôle écrit en contre-emploi, vous qui avez un débit de mitraillette, non ?

Ah mais il n’est pas en perte de repères, c’est lui qui a les repères, l’essentiel. On l’a mis au bon endroit pour son épanouissement, dans le sud, pour le reconstruire. Einstein a dit: "Quand il n’y aura plus d’abeilles, il n’y aura plus d’être humain." Il est là-dedans, il est différent. La technocratie, il ne la connaît pas. Cioran disait: "Les fous, les attardés sont intéressants car ils prédisent l’avenir". L’apiculteur n’a pas les codes et n’est pas né pour être un génie mais, depuis quarante ans, il s’épanouit dans un milieu chouette et heureux. C’est la différence entre être éduqué et être aimé. En étant aimé, on peut toujours s’en sortir même si on n’a pas été éduqué. Quand on n’a été qu’éduqué, c’est une catastrophe. Notre monde est fait de beaucoup de gens éduqués, qui n’ont pas toujours rencontré l’amour et n’ont pas une confiance en eux et en le genre humain énorme.

Le candidat, lui, il cherche l’amour maternel. Ils en ont fait une bête de compétition. Le test du marshmallow, dont je parle dans le film, il existe vraiment. S’il prend celui-là, il a des aptitudes.

Et vous, où vous situez-vous ?

J’ai fait médecine, ça, quand même, ça me plaisait bien. Mais le premier souvenir que j’ai de l’école, c’est quand on m’a scotché la bouche. C’était dans les années 70, j’avais 5 ans et je parlais de trop. C’était du chatterton, je me rappelle encore l’odeur de l’éther utilisé pour retirer le scotch. Très tôt dans ma vie, j’ai donc fait preuve d’une défiance totale.

Il y a un philosophe indien, Jiddu Krishnamurti, qui, quand on lui a demandé ce qu’il dirait aux jeunes, a répondu: "Contestez pacifiquement et intégralement toute forme d’autorité, c’est la seule façon d’accéder à la créativité." Contestez l’autorité parentale, l’autorité de l’école… L’autorité intellectuelle, bien sûr, pas celle physique. Quand on comprend plus le monde, il peut y avoir de vraies souffrances. On entre dans un moule socioculturel, on fait des études, tout le monde est content. Mais je voyais bien que ma vie ne pouvait pas se résumer à ça. Dieu sait si les études de médecine étaient intéressantes, mais le devenir ? C’était soit l’hôpital – quand même morbide –, soit le cabinet – on change la moquette, on gagne des sous. Mon père a fait ça, c’était un type épatant qui se sentait bien dans ce milieu très rustique. Moi, tout d’un coup, la question métaphysique s’est posée: qu’est-ce que je fous là, où je vais ? Et, le cinéma qui m’expliquait mieux la réalité, je me sentais bien. Dans la réalité, tout est flou, au cinéma, tout est net. Alors, en rupture de tout, je m’y suis mis. C’est aussi bête que ça. Et j’ai eu de la chance.

Mais il y a des infos moins indolores dont se régalent certains journalistes. Le zizigate par exemple.

Cela fait partie des choses tardives que nous avons faites pour le film. À un moment, après tournage, j’ai dû changer le CV du candidat. Suite à une remarque d’un spectateur lors de la 2e séance test, on en a fait un universitaire alors qu’au départ il était banquier. Mais pourquoi ce mec a basculé dans la politique ? Mon monteur m’a appris l’histoire de ce copain de Macron qui se tripotait le zizi sur internet. C’est assez triste. Donc, on a fait le zizigate. David Marsais, du Palmashow est venu faire ça avec un Iphone 13, dans la salle de montage. C’était super-rigolo. La seule question, c’était 14, 18 ou 21 cm, fallait qu’il choisisse, c’était le gros enjeu. Puis, c’est pas mal, dès le départ, c’est un clin d’œil, on indique aux gens qu’on ne va pas trop se prendre au sérieux. En plus, c’est un truc vrai, et voilà ce que ça va impliquer.

En Belgique, on a le pipigate.

Il paraît, vos collègues me l’ont appris. La réalité dépasse toujours la réalité, c’est une règle absolue.

Vous n’aviez pas dit que ce film-ci serait votre dernier ?

Oh, à chaque fois, je dis ça, parce que je me sens un peu fatigué. Mais là je suis en train d’écrire Il faut brûler maman. J’aimerais exorciser, ironiser sur le ridicule du protocole funéraire puis la peur de la mort des proches. Ma frontière se rapproche de plus en plus. Ce serait une histoire d’amour dans un décor improbable. On me propose aussi d’adapter un classique, je dois choisir.

Je suis à huit, j’aimerais bien faire dix films.

Comme Tarantino ?

Je ne sais pas, je suis un grand fan ? Il va arrêter, alors ?

Jusqu’à preuve du contraire !

Voilà, y’en a qui font dix ans d’adieu. J’ai vu que les Stones faisaient encore des concerts, alors que Charlie Watts n’était plus là. Ils auraient pu s’arrêter, ils continuent avec un autre batteur. Quelle frénésie, Keith Richards et Mick Jagger. Keith Richard, qui s’est mis tous dans les veines, il est toujours là à 80 piges. C’est impressionnant.

Moi, je ne sais pas comment ils ont fait. Ce sont des génies.

Vous dédicacez ce film à Bertrand Tavernier, Jean-Paul Belmondo et Michel Deville.

Ce sont des gens que je connaissais très bien. Bertrand, quelques semaines avant sa disparition, m’envoyait encore des listes de films que je devais voir. C’était un immense cinéphile. Scorsese disait de lui: "On croit connaître des choses et être un vrai cinéphile, puis on rencontre Bertrand et on se rend compte qu’on ne sait rien." En plus, Bertrand avec une culture du cinéma américain que je n’avais pas, sur les westerns des années 50, de sa génération. Il m’abreuvait de films que j’ai achetés. Donc certains que je n’ai toujours pas vus. Il a fait l’un des plus grands films sur les erreurs de la colonisation, Coup de torchon. C’est la petite histoire qui raconte la grande. L’horloger de Saint-Paul, Le juge et l’assassin, il a fait des chefs-d’œuvre. Nous communiquions beaucoup, puis un jour il est parti.

Jean-Paul, lui, était une icône d’enfance, de jeunesse, avec le plaisir qu’il a pu me donner. Puis, je l’ai vu quelques semaines avant qu’il s’en aille. Il ne parlait plus beaucoup mais il faisait encore des clins d’œil. Adieu les cons, il voulait le voir, ça doit être un des derniers qu’il ait vu.

Puis, Michel Deville, c’est l’un des premiers à m’avoir donné ma chance en tant qu’acteur quand, après Bernie, je pensais être un peu foutu. Il m’a appelé pour jouer dans La maladie de Sachs.

Ils sont tous partis, je dois beaucoup à ses gens. Et quand moi je serai parti, j’écrirai "À moi". Je me serai barré, je ne serai pas là pour les débats.

C’est normal de vous retrouver candidat politique dans un film, on a pris Jean Castex pour votre sosie quand il était premier ministre.

Oui, j’ai vu que certains s’étaient amusés sur les réseaux. Bon, j’ai la même tête mais il a moins de cheveux, quand même.

Vous êtes à Namur, un certain Benoît Poelvoorde y vit !

Oui, Ben, je l’ai croisé il y a un mois. Il m’a dit – il l’imite – "Albert, je ne travaillerai jamais avec toi ! J’ai vu tes films, ohlala, c’est compliqué, ça tourne dans tous les sens !" C’est un acteur génial. J’ai joué à ses côtés dans Le grand soir (les punks à chiens), il est compliqué à gérer. Pendant deux mois, j’ai fait des répétitions chaque matin avec Cécile et Nicolas, j’ai besoin de prendre ce temps. Pas sur le plateau, on n’a pas le temps, ça coûte trop cher. Mais avant, j’aime prendre le temps, faire une pause, prendre un biscuit, parler de la vie, des enfants. Puis, on y retourne, on y voit plus clair. Ben, ce n’est pas comme ça qu’il bosse. Mais j’ai un énorme respect et une admiration. Je suis client. Ça confine à la poésie, son jeu.

On vous dit parfois non ?

Je ne fais plus l’acteur depuis dix ans, ça, c’est réglé. Je passe du temps chez moi, à travailler, m’occuper de mes petits.

Pour la réalisation, je fais des essais. Je suis souvent confus de voir à quel point ces actrices sont sur le coup pour ce rôle. Il n’y en a qu’une, que je ne citerai pas, qui ne voulait même pas lire. Je n’ai pas insisté. Je fais des essais, donc, et j’essaie juste de trouver la bonne note. Ce sont toutes des bonnes actrices, on passe une demi-heure ensemble. "Je vous raconte l’histoire, voilà le texte, vous avez quinze jours, vous venez quand vous pouvez…" C’est comme ça que j’ai trouvé Virginie (Efira). Il y avait d’autres comédiennes super qui étaient venues mais Virginie avait cette note. Je pensais à Cécile (de France), d’ailleurs, pour Adieu les cons, mais Virginie avait un érotisme, consciemment/inconsciemment, qui était bien pour le rôle. Dans Cécile, on voit autre chose.

Ce sont souvent des rôles qu’elles n’auront sans doute plus jamais.

On verra, je leur souhaite de s’amuser. Elles sont superbes. Mais il faut bien, bien choisir les acteurs. Vous écrivez une composition, il faut que la personne ait le do, le la en elle. Aucun acteur ne peut tout faire. Laurence Olivier, dans Sur les quais, il aurait été ridicule. Et Brando dans Shakespeare n’était pas brillant.

Chez vous, en Belgique, il y a des pépites, une attitude simple, drôle, avec plein de recul, d’humilité, qui est très pratique pour les films que je fais. J’adore Bouli (Lanners). C’est la seule personne qui ne répète pas avec moi, il habite trop loin. Et c’est encore mieux que ce que j’avais imaginé. La scène d’ouverture d’Adieu les cons, je l’ai tournée 12 fois avec un autre acteur, ça ne fonctionnait pas. J’ai appelé Bouli, lui ai donné le texte le lundi. Le mercredi, c’était encore mieux que ce que j’avais pensé. Puis, il y a Virginie, Émilie Dequenne, Cécile de France… Je n’aime pas les Belges, j’aime la psyché belge. Après, vous avez aussi vos monstres, si je peux éviter Dutroux.

Vous, dans quel cadre vivez-vous ?

Dans une maison, à cinquante bornes de Paris. J’y vois des écureuils, j’entends le clocher de l’église du village, ça fait un bien fou. Il y fait aussi chaud qu’ici, de ce point de vue là, j’ai loupé mon coup. Mais j’aimerais bien retourner en Bretagne, d’où je suis originaire. Je suis en train de rechercher quelque chose pour m’enfuir, mais j’ai une femme et des enfants, faut que tout le monde soit d’accord.

Pour terminer, une anecdote de ce tournage ?

Je tourne beaucoup avec des effets spéciaux. Sur 2000 plans que vous avez vu, 1300 sont truqués! C’est donc un gros mensonge d’1h34, ce film. Et Nicolas Marié était absent de la scène des Cévennes. Il y a un plan notamment où un échange de regards a lieu entre l’acteur israélien Uri Gavriel et Nicolas. Ils sont en train de marcher le long de l’eau. Nicolas Marié n’était pas là et lui a rendu son regard, un mois plus tard, sur un tapis roulant et sur fond vert. Merci les VFX de Cédric Fayolle.