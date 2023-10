Namur: une voie pour la mobilité douce entre Jambes et Dave

Sensibilisé par cette situation, et relevant par ailleurs l’absence de halage sur ce secteur de la Meuse, le député Écolo namurois Stéphane Hazée a interpellé, fin juin dernier, le ministre de la Mobilité et des Infrastructures Philippe Henry (Écolo).

"Les cyclistes et piétons, randonneurs ou escaladeurs sont nombreux à cet endroit, indique Stéphane Hazée. La création d’aménagements cyclo-piétons permettrait de rejoindre Jambes et Namur depuis Dave en toute sécurité. "

Il y a quelques jours, le ministre Henry a fait savoir que, en plus de la réhabilitation du revêtement de la voirie sur 2,3 kilomètres, un cheminement cyclo-piéton bidirectionnel allait être aménagé entre la chaussée et le chemin de fer.

"Il sera séparé de la voirie et équipé d’une glissière de sécurité, précise le ministre. Ce nouvel aménagement permettra aux habitants de Dave, des fonds de Dave et de Naninne-Sud de rejoindre le centre de Namur en sécurité. Sur des tronçons ne permettant pas l’aménagement d’un cheminent cyclo-piéton séparé, un marquage de piste cyclable suggérée sera placé. De plus, les quais de bus seront réhabilités aux nomes PMR et des traversées cyclo-piétonnes seront aménagées."

Estimés à quelque 3,5 millions d’euros, les travaux devraient débuter en 2024.

"C’est une bonne nouvelle, en particulier pour les Davois, les Nanninois, les Jambois qui pourront de la sorte rejoindre le centre de Jambes et Namur dans une sécurité renforcée", s’est réjoui Stéphane Hazée. Ce dernier rappelant au passage que si la rive gauche de la Meuse est assez bien pourvue en aménagements cyclo-piétons, c’est moins le cas de la rive droite.

"Ce projet permettra d’améliorer significativement cette situation" a conclu le député wallon.