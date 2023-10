Vincent doit mourir et Karim Leklou est bon vivant au FIFF : "un film d’action avec des gens qui ne savent pas se battre"

On ne peut pas mieux dire. Je viens à Namur avec toujours autant de plaisir.

La première fois, c’était avec Les Géants, Bouli m’avait invité à faire un petit tour dans le chapiteau. C’était le moment où j’espérais faire ce métier et j’avais pu discuter à la cool avec plein de monde. J’espère qu’il reviendra ce chapiteau, il était le symbole de la convivialité, du partage. La Belgique, c’est le premier pays dans lequel j’ai voyagé en tant qu’acteur. Mon premier festival important, ce n’était pas Cannes mais Namur ! Bon, la dernière fois que je suis venu, il y avait le Covid, les bars fermaient bien trop tôt !

Comment êtes-vous arrivé dans cet OVNI qu’est Vincent doit mourir ?

La première fois, ce sont les producteurs qui m’en ont parlé. C’était intéressant mais ça nécessitait des retouches. Quand j’ai rencontré Stephan Castang, le réalisateur, ça a fort matché. Nous avons beaucoup travaillé et j’ai adoré la tournure des événements. Personne ne sait pourquoi, tout d’un coup, tout le monde veut tuer Vincent. Mais le comment ces gens pris en chasse vont survivre prend vite le dessus et dépasse le pourquoi.

Puis, il y a une grande histoire d’amour, dans un monde violent. Là où d’habitude je ne me reconnais pas dans les romances, dans des univers à l’eau de rose, où les diktats veulent que les personnages assurent au lit tout de suite. Ici, ils peuvent être maladroits, vivants.

"C’est qui lui ?", c’est la première phrase du film.

Ce n’est pas l’introduction la plus anodine qui soit. Cela invoque le regard qu’on porte à l’autre, y compris en tant que spectateur. Quand le coupable est désigné, c’est difficile d’exister.

Vincent doit mourir mélange film de zombie, paranoïaque et comédie. On peut faire rire avec la violence.

Les chorégraphies ont été pensées dans ce sens, pour que la question de la violence ne soit pas centrale, au contraire de celle du regard, de l’histoire d’amour. La violence a été voulue sale, avec des coups qui dérapent. Comme un film d’action avec des gens qui ne savent pas se battre. Pas des trucs de cascadeur. J’ai toujours trouvé marrant ces scènes d’action dans lesquelles deux hommes se bagarrent dans un bar et comme tout semble inné, alors que personne ne se bat comme ça. Ça en devient presque une comédie. Ici, on ne peut ignorer que les personnages sont dans la merde.

Et dans la fosse septique, pour un combat épique.

Cette scène de combat, c’est l’élan collectif de tout un plateau. Les décorateurs nous ont fait la belle surprise d’un terrain de boue tellement bien fait qu’on s’enfonçait comme des malades. C’est pour ça que cette scène difficile – d’autant plus qu’elle conditionne le comportement du personnage – fonctionne au-delà du papier toilette et de l’étron, il y avait cette difficulté ignorée même du réalisateur: nous ne savions plus bouger. Nous en avons eu dans le nez, la bouche, les yeux avec, en plus, cette conscience que c’était censé être de la merde ! La réussite de cette scène, c’est 50% de déco et 49% de mon partenaire, Guillaume Bursztyn, venu pour deux jours de tournage et qui s’est révélé magnifique. Entre chaque prise, nous étions rincés au jet.

Sincèrement, c’est une des scènes que j’ai eu le plus de mal à tourner de ma carrière. Je ne le referais plus jamais. Le genre de scène qui vous dépasse et aidée par un miracle car à n’importe quel moment, ça peut vous échapper, en se tordant la cheville par exemple.

Le héros que vous incarnez s’appelle ici Vincent. C’est important le prénom ?

Non, comme les origines. Ça, ce sont des questions de scénaristes. Quand j’arrive dans l’aventure, je me demande qui est cet homme, ses qualités et défauts. Hormis pour les personnages historiques, bien sûr. Mais ce qui définit les gens, ce sont leurs actes.

Le schéma classique veut qu’on trouve sa place dans la société. Vincent, lui, va devoir s’effacer comme l’ensemble de la société veut sa peau.

Oui, c’est un personnage qui était à l’abri, pas particulièrement sympathique ni antipathique mais content de lui. Ce n’est que quand il est déclassé qu’il va regarder le monde extérieur et Margaux (Vimala Pons). C’est ce qui rend possible la rencontre de ces deux corps naufragés, maladroits et plus tout jeunes. Maltraités, aussi. Celui de Vincent physiquement, celui de Margaux socialement.

Puis, il y a Sultan, le chien, qui en réalité s’appelle Suzie.

J’ai participé à un casting de chiens. Et quand je me suis allongé, Suzie fut la première à venir. Un coup de foudre. Avec Victorine, la comportementaliste, nous avons fait des balades en forêt, j’ai appris un cri étrange pour rappeler Suzie, avec des morceaux de poulet à l’appui. Ce fut une vraie démarche alors que je n’étais pas très à l’aise avec les chiens. J’ai déjà vu un mec se faire croquer un bout de fesse. Une confiance mutuelle s’est installé. À tel point que quand je criais pour le besoin d’une scène, ne nécessitant pas l’intervention de Suzie, il est arrivé qu’elle cavale pour me protéger.

Dans ce film, le eye-contact, croiser les yeux de quelqu’un, engendre le déferlement de violence. Il a fallu filmer moins yeux dans les yeux ?

C’est vrai qu’il a fallu trouver un mécanisme moins certains, que les regards ne soient pas francs. Un peu comme avec le Covid, ce truc qu’on ne maîtrisait pas, avec ses mystères. Comment ça fonctionne, cette épidémie de violence ? Les personnages ne sont pas plus intelligents que les spectateurs.

Il n’y a pas de logique, tout le monde peut vouloir tuer Vincent.

Oui, c’est un large panel familial, de 7 à 77 ans, du comptable au stagiaire en passant par le facteur et son père. Nous voulions aussi montrer tous les types de violences, faites aux femmes, aux enfants, aux vieux. Sans tabou et à travers les corps. Avec une grammaire qui va du burlesque au premier degré, sans vouloir faire un film à discours mais qui raconte des choses.

Comme la violence de la société qui nous entoure, la manière dont les gens peuvent lapider quelqu’un sur les réseaux et passer à autre chose.

Je ne sais pas chez vous, mais à Paris, c’est chaud ! On m’a parlé de Liège, aussi. Notez que les images les plus effrayantes du film sont celles qu’on n’a pas inventées, qui existent sur Youtube et que le héros trouve en voulant se renseigner sur ce qui lui arrive. Ça interroge aussi l’aspect conspirationniste de quelqu’un qui s’isole et l’amplification médiatique. Je suis parfois surpris, à l’échelle de la planète, qu’un épiphénomène prenne plus de place dans les médias qu’un attentat qui a fait 300 morts quelque part dans le monde. Comment montrer les choses, comment les regarder surtout ?

Vous, vous vous informez ?

Oui, je passe du temps sur les chaînes d’info comme France Info en télé mais j’aime la presse papier, le Courrier International qui, je trouve, ouvre des perspectives, avec un traitement intéressant et des plumes nationales. De temps en temps, je mets aussi certaines chaînes pour rigoler tout en m’interrogeant sur le traitement réservé à certains sujets.

Comme quand Bac Nord, l’un de vos précédents films à succès, a été instrumentalisé par l’extrême droite et les médias ?

Oui, ça a fait polémique alors que le film n’a jamais eu d’ambition politique. Peut-être comporte-t-il des maladresses mais tous les films sont critiquables. Par contre, si les politiciens commencent à prendre la fiction pour de la politique, c’est qu’ils font de la politique-fiction et qu’ils pourront considérer Mars Attack en vue d’une prochaine politique sécuritaire.

Sur votre visage, qu’est-ce qu’il y a au coin de votre œil ? Ça vous donne un air un peu badass, non ?

Une tache de naissance. C’est la mienne. Elle s’adapte. Quand elle a envie d’être là, elle joue avec moi. Ou alors elle se cache, maquillée. Je remercie Mikhaïl Gorbatchev d’avoir démocratisé le fait qu’on peut avoir de grandes ambitions avec une tache de naissance (rires).

Nicolas Buysse, le "frère" namurois

Il y a quelques mois, le film Temps Mort sortait sur les écrans (il est proposé en rattrapage, le 6/10 à 9h45 au Caméo). Le comédien namurois Nicolas Buysse y jouait le frère du repris de justice campé par Karim Leklou. Nicolas n’en tarit pas d’éloges: " Karim, c’est une solarité bienveillante. Une force que je n’ai jamais croisée de ma vie de comédien. Une justesse imparable sans doute dû à une intelligence émotionnelle hors norme. Il m’a ému tout en jouant. J’étais rattrapé sur le tournage par ce qu’il dégageait. Par une émotion indescriptible. Comme envoûté. Un comédien absolument magique. "

"Moi aussi, j’avais pris une claque face à lui, renchérit Karim. Je retiens le plaisir partagé, il était sublime et j’espère qu’il fera beaucoup d’autres films.".