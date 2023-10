FIFF: Après Cannes et Paris, les Sclaynois Paloma, Makenzy et Purdey étaient enfin à la maison, sous le soleil

Makenzy Lombet: Je n’ai pas de rêve de cinéma. Paloma, la tante de ma sœur, m’a demandé si ça m’intéressait. Je n’en avais jamais fait mais, ouais, on y prend goût. Quand on a tourné une fois, on n’a envie que de ça, tourner 30 autres films.

Paloma: Initialement, je voulais un casting sauvage. Mais mes producteurs m’ont dit que Purdey et Makenzy (qui avaient déjà joué dans un précédent court) avaient l’âge des personnages. J’avais peur qu’ils ne puissent pas s’investir pendant les 3 ans que durerait ce projet.

Ils furent au rendez-vous ! Vous avez donc emmené tout ce petit monde à l’Eau d’Heure.

P.: J’ai redécouvert les lacs avec un regard d’adulte. C’est un très beau décor de cinéma, pourtant, peu de choses y ont été faites. Nous avons pu accéder à toutes les plages et explorer.

M.: On n’a pas l’impression d’être en Belgique. C’est un peu des vacances.

P. ; Avec les 7 techniciens et les comédiens. Nous avons fait famille. Après la journée de tournage, nous restions sur place, à nous promener, faire du sport ou discuter. Vivre tout ça comme en vacances nous a parfois permis de trouver sur le tas des lieux où poser la caméra, des petites plages secrètes. Les choses se sont écrites en se faisant.

C’est aussi une sacrée bicoque que vous avez trouvée ?

M.: Elle faisait peur le soir. Il y a eu peu de rajout, elle était déjà déglinguée.

P.: Elle doit être à une quinzaine de minutes des lacs. Je voulais trouver la bonne maison, parce que je la considère presque comme un personnage. En réalité, le propriétaire l’avait laissée allée et elle était depuis quelques mois en vente, alors nous en avons été les locataires pendant un mois et demi. Elle prenait réellement l’eau, était brute de décoffrage. Bon, il n’y avait plus de compteur électrique, il a fallu aussi ramener de l’eau et des sanitaires. Nous campions dans cette maison.

Entre le monde des héros, dont ils ont peine à sortir, et celui des vacanciers, on peut jouer aux sept différences choquantes.

P.: Mais le mépris de classe est choquant, il est vécu crescendo et au même moment par les personnages. Quand Makenzy se rend compte qu’il a moins que les autres, par exemple. Moi, je viens d’un milieu loin du cinéma. Quand j’ai débarqué à Bruxelles pour mes études, on m’a très vite fait sentir que je n’avais pas le bagage, pas la cinéphilie. J’ai dû batailler pour pouvoir dire les choses que j’avais à dire. Et que j’avais le droit de dire parce que je viens de là où je viens. C’est parfois bien de repasser par soi-même, d’être content du travail accompli, trouver sa voie et s’y sentir à sa place.

Au printemps dernier, vous êtes parti à Cannes. Vous connaissiez le festival ?

M.: J’en avais entendu parler. Mais le tapis rouge, ça reste un escalier. Des gens avaient l’air content qu’on le monte. Mais, chez moi aussi, j’ai un escalier que je peux repeindre en rouge. Avec le recul, je comprends que c’était un moment exceptionnel.

Vous en avez ramené un prix de la Semaine de la Critique.

M.: Il ne restait plus que deux personnes à citer. Paloma s’est tournée vers nous en nous disant que ce n’était pas grave, que c’était déjà bien d’être là mais que c’était mort. Juste après, nous gagnions le prix French Touch. Moi, bonhomme, j’étais le seul à ne pas pleurer. Mais nous n’en revenions pas. Franchement, j’ai de la chance, je sais que tout ça n’arrivera pas deux fois.

Il y a aussi euune projection au Champs-Élysées Film Festival.

M.: Franchement, j’ai pris plus de photos qu’à Cannes. Nous avions une terrasse, vue sur l’Arc de Triomphe.

P.: Ces festivals nous ont donné l’impression de repartir en vacances avec le film.

Puis, vous êtes rentrés à Sclayn, la vie avait changé ?

M.: Non, nous avons recommencé à manger des pâtes. Finies, les entrecôtes. En vrai, je ne suis quasiment jamais à Sclayn mais plutôt à Andenne et à la cité Peu d’Eau. Ma vie de tous les jours est éloignée du cinéma, je fais de la mécanique automobile. Mais mon prof de Français, au CEFA, m’a demandé un autographe. C’est le seul.

Au FIFF, ces samedi et dimanche, les salles sont bondées pour votre film.

M.: Oui, il faut presque rajouter des chaises. Mes amis me harcelaient de message, pourtant j’avais mis un message sur Insta. Et mes parents seront dans la salle. Mon père va me voir fumer. Bon, il sait que je fume mais je ne fume jamais devant lui. Respect. Enfin bon, il avait déjà vu la bande-annonce.

P.: Ça fait quelque chose. Je prenais le bus 12 (Sclayn-Namur) et aller voir un film à l’Eldorado ou à l’Acinapolis.

Dans le film, vous avez un grand cœur. Vous n’avez rien mais vous donnez votre monnaie à une mendiante.

M.: Ce n’était pas une vraie mendiante, c’était la voisine de la maison que nous avions réquisitionnée. Autour de nous, les gens ont commencé à lui donner aussi des pièces. Ça lui a fait un pourboire. Puis, à un moment, une dame l’a reconnue. "Chantal, qu’est-ce qui t’arrive ? !" (ils rient)

Paloma,avoir reçu le Bayard d’or il y a deux ans, ça met la pression ?

P.: Non, pas de pression. Je suis plus à l’aise avec ce métier, avec l’écriture. Je n’ai pas fait d’école de réalisation, je me suis créé mon bagage. Après, il y a toujours un danger, il faut se remettre en question, je ne veux pas être redondante, trop sage. Le prochain défi sera de produire un film mieux financé, avec plus d’ampleur. C’est une saine pression.