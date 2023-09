Au FIFF de Namur, sa ville natale, Victor Ridley présente un film pour les yeux et les oreilles tourné au Beau Vallon

C’est toujours un chouette endroit pour présenter son film, encore plus quand c’est la 1re projection belge officielle. " Après une 1re mondiale, cet été, au Rhodes Island International Film Festival, s’il vous plaît !

Sorti en 2013 de l’IAD (l’Institut des Arts de Diffusion à Louvain-la-Neuve) – section réalisation, Victor participe régulièrement à des séries et films remarqués ( La Trève, Des gens bien…) en tant qu’assistant ou second réalisateur – "pour apprendre encore mais aussi parce qu’il faut gagner sa vie ". À 34 ans, le cinéaste a à cœur de développer son univers.

Une aile libre du Beau Vallon

Docu et fiction peuvent se lier, s’est-il rendu compte. "Dans mon précédent moyen-métrage, Asile, je suivais Sahil, un jeune Afghan, de sa sortie du centre d’accueil à la famille d’accueil, en passant par les rendez-vous fréquents avec l’avocat dans l’espoir d’obtenir des papiers. À un moment donné, Sahil a aussi dû rentrer au Beau Vallon, pour des hallucinations auditives. "

Un passage qui a profondément marqué le Victor, qui a dû se résoudre à ne pas l’approfondir. "Ce n’était pas mon angle. Mais je suis resté frustré, avec la volonté d’interroger le stress post-traumatique lié au vécu de ces personnes ayant dû fuir leur pays. Pour la première fois, j’ai eu envie d’écrire une fiction, parce qu’il m’était compliqué d’aborder ce thème de manière documentaire. Puis, ça me permettrait de raconter autrement cette situation." Tout en retournant au Beau Vallon.

Alice (Elsa Houben) et Ahmad (Aziz Temori) indissociable, filmé au plus près, à l’écorce. Entre français et dari. ©

"L’image de cet endroit m’est revenue en écrivant le scénario. Et il se trouve qu’une de ses ailes était vide au moment du tournage. C’était la fin du Covid, cette partie avait été rénovée mais pas encore été investie. Nous avons eu tout un couloir pour nous mais aussi la forêt du domaine" Des professionnels du secteur ont également été conviés à apporter leur caution au scénario puis au film, une fois terminés.

Seul mais accompagné

Tu préfères rester seul ?, c’est l’histoire au plus près, des yeux, des oreilles mais aussi des mains, des inquiétudes et des moments de mieux, d’Ahmad (Aziz Temori) et Alice (la Hutoise Elsa Houben, ayant notamment intégré la famille de la série Clem, depuis quelques années). Tous les deux n’ont pas le même parcours mais sont dans la même galère, placés en institution mais se servant de bouées de sauvetage. "La relation qui se tisse entre eux les aide à aller mieux. Et quand ils sont séparés, ils rechutent. “Tu préfères rester seul ?”, c’est une question qui est posée au personnage d’Ahmad. Force est de constater qu’on a tendance à s’isoler quand on va mal alors que le lien aide. Tu restes seul parce que tu n’es pas bien mais, en réalité, tu n’as pas envie d’être seul."

D’autant que dans le silence, les hallucinations sonores reprennent le dessus. Un mal qui perdure chez certains exilés meurtris, bien après qu’ils soient arrivés en pays "sûr".

Un travail de son

Du tapage, des bombardements, des cris... L’occasion de se servir du cinéma comme média de l’image mais aussi du bruit. "J’ai écrit le scénario aux sons: les pas qui se rapprochent, les frappes à la porte. Il a été modifié pendant les répétitions, en fonction des lieux mais aussi du travail fourni pour trouver les bruitages précis. Le premier à mes côtés fut le compositeur. Nous avons créé cette comptine qu’on entend à plusieurs moments dans le film, qui colore certains moments et devait être chantable par les comédiens. J’avais aussi envie, progressivement, au fil des vingt minutes de film, d’en arriver à montrer des choses visuellement." Procédé réussi et engageant pour le spectateur, immergé dans ces sensations.

"Pour caster le comédien qui incarnerait Ahmad, ce fut plus compliqué. Je ne pouvais pas diriger quelqu’un qui aurait vécu ces traumatismes par le passé et que le tournage pouvait réveiller. Mais je voulais néanmoins un jeune homme capable de comprendre le trajet réalisé et de parler le dari ou le pachto, les langues afghanes. Via mon chef op’, je suis tombé sur Aziz Temori qui avait migré avec son frère et parlait le Dari. En plus, il avait une expérience théâtrale et était traducteur pour les jeunes Afghans.", conclut celui qui planche désormais sur de nouveaux projets, toujours entre documentaire et fiction.