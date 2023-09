UNamur-UCLouvain: une alliance, pas une fusion

Chaque terme a son importance. "C’est une alliance, pas une fusion, ni une préfusion", précise d’emblée Annick Castiaux. "Chaque université garde son identité juridique, sa liberté académique. Tout le monde y tient."

Alors, a quoi sert cette alliance et quelle forme prendra-t-elle ? "On veut faciliter les choses, créer un cadre plus clair pour nos projets communs futurs", développent les deux recteurs. "On sait que le contexte financier général est tendu. Si on demande de nouvelles habilitations (organiser un programme d’études sur un campus bien précis), on aura plus de chances de les obtenir se coordonnant", explique Annick Castiaux. "On peut aussi développer chacun des spécialisations propres. Vous pourrez toujours effectuer votre master en sciences économiques à Namur et Louvain. Mais des spécialisations seront proposées sur un campus ou l’autre."

Dans la recherche, les recteurs veulent aussi créer cette ambiance de "partenariat privilégié" . "Il y a déjà beaucoup de collaborations existantes. Mais pour la suite, ce partenariat ne sera pas exclusif pour autant", insiste Vincent Blondel. "À Namur ou à l’UCL, on continue à collaborer avec Liège, avec la KUL…"

Pas de compression de l’emploi

Dans les services également, les collaborations seront recherchées et même stimulées. Avec la volonté de chasser des doublons et de finalement supprimer des emplois. "Ce n’est pas du tout l’objectif poursuivi", assure et rassure Annick Castiaux.

Pour les students, la plantation de l’AULNE ne devrait rien changer à l’année académique en cours. A terme, l’espoir est de pouvoir bénéficier d’un meilleur encadrement, de spécialisations plus pointues, d’une offre plus large. "Mais il est déjà prévu de faire le point dans deux ans", annoncent déjà les recteurs. Pour voir si l’arbre planté à l’automne 2023 porte déjà ses premiers fruits.