"On avait déjà sorti un timbre pour notre 175e anniversaire", rappelle Claude Dellisse, responsable du projet pour les Molons. "L’idée est venue d’en ressortir un nouveau lors d’une rencontre avec les Urban Sketchers, au début du mois de juillet dernier." Ces peintres de rue se réunissent et croquent l’instant présent. Un monument, une attitude, un passant… Tout est une source directe d’inspiration. Et ce jour de juillet, sur la place du Théâtre, ce sont les joyeux et colorés Molons qui ont fourni la matière aux Sketchers.

"C’est intéressant et même amusant de voir quel est le regard des autres sur notre groupe", poursuit Claude Dellisse. Contact est alors pris avec Benoît Lacroix, responsable du groupe namurois. "Ils ont été directement partants et nous ont fait parvenir plusieurs dessins réalisés ce jour-là."

Un petit jury s’est constitué pour effectuer la sélection finale. "Tous les travaux étaient vraiment chouettes mais on a finalement retenu ceux qui, avec les traits les plus fins, rendaient le mieux l’ambiance, les couleurs et les profils du groupe. D’ailleurs, on est quelques-uns à bien se reconnaître sur les dessins", rigole le soçon. "Parfois, on identifie aussi en fonction de l’instrument de musique ou le mirliton spécifique."

Ce fut par contre plus compliqué pour assurer la collaboration avec bpost pour la production et la sortie du timbre. "Ce fut finalement impossible de sortir une série officielle. Par contre, en passant par le système Duo, qui permet de produire des timbres avec l’illustration de son choix, on a pu arriver à nos fins."

Une enveloppe spéciale

Le résultat: une collection de six timbres qui seront vendus pour un montant total de 20 €. "On prévoit aussi une action spéciale pour les philatélistes chevronnés qui veulent acheter le timbre, le jour de sa sortie", complète Claude Dellisse.

"On prévoit ainsi une enveloppe des Molons avec un cachet qui authentifie la date. Il y a des passionnés qui sont vraiment à l’affût de ce genre de sorties. On appelle ça First Day Cover." Et ce sera 4 € pour cette enveloppe très spéciale. Pas trop cher payé quand on sait que tous les bénéfices garniront la caisse sociale des Molons, celle qui finance les aides matérielles directes envers les Namurois les plus démunis.

Les timbres seront en vente le 27 septembre, jour du 180e anniversaire des Molons, au rez-de-chaussée de leur local, au 24 de la rue s.t. Nicolas. de 10 à 16 heures. Les séries peuvent encore être réservées par email: ce.dellisse@yhaoo.fr