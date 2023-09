GAIA devant le Mc Do de Namur : “Les gens qui se soucient du bien-être animal ne devraient pas aller chez Mc Donald” (vidéo)

À 11h, ce mercredi matin, une douzaine de militants de la cause animale se sont installés devant les vitres de l’enseigne fast-food pour interpeller les personnes de passage.

Reportage dans notre vidéo en tête de cet article.

Manifestation de Gaia devant le Mc Do de Namur pour dénoncer le traitement des poulets d'élevage. Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Leur but ? Dénoncer les conditions de vie des poulets de chair, grandement consommé dans ce type de restaurant. “Ce sont des poulets de chair qui grandissent dans des conditions atroces. Leur croissance est rapide (ils vivent entre 40 et 45 jours). Ils sont les uns sur les autres dans des hangars par milliers.”

La militante dénonce aussi les conditions d’abattage de ces poulets : “Ils ne voient pas la lumière du jour, ils vivent dans leurs excréments et les conditions d’abattage sont vraiment terrifiantes.”

Alors que d’autres enseignes ont signé le Better Chicken Commitment (KFC, Subway, Colruyt, Okay, Delhaize, Aldi et Carrefour), Mc Do refuse toujours de signer cet accord d’engagement contre les pires pratiques d’élevage.

Des actions de GAIA ont été menées conjointement à Namur, Bruxelles et Anvers pour dénoncer cette situation et forcer Mc Do à ratifier cet accord.

À l’heure d’écrire ces lignes, Mc Donald n’a pas encore accepté de réagir à ces actions ni de répondre à nos questions.