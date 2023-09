Je suis content d’avoir été au bout de mes engagements. Cette année du centenaire, elle a quand même pesé lourd. Et pour une partie de l’équipe du conseil d’administration du Comité central, ce sera aussi la dernière.

Vous prendrez quand même part à la 101e édition des Fêtes ?

Évidemment. Je reste dans l’équipe. Mais je consacrerai moins de temps aux missions de représentation et aux rendez-vous officiels au théâtre pour le Parlement, chez le gouverneur, avec les ambassadeurs… Ça, c’est vraiment pas mon truc. Je pourrai donc retrouver l’ambiance des Walloniades, partager la chope avec les potes…

Les Wallo, c’est déjà une vieille histoire d’amour pour vous ?

Depuis mes quinze ans (il en 68), quand je suis arrivé à Namur. Et peu de gens le savent mais mes parents sont Flamands et j’ai été élevé en partie dans cette langue. Mais j’ai rapidement adoré les Fêtes. C’était tout simple, avec les copains réunis autour d’un long tréteau sur la place du Marché aux Légumes.

Et comment s’est décidée votre entrée au CCW ?

C’était en 1985. Jacques Demeffe était président du CCW et il m’a l’a proposé. Et comme c’était mon patron, je ne pouvais pas refuser. Rapidement, comme j’étais un peu le sportif de la bande, je me suis investi dans les Walloniades. On a formé une véritable bande et beaucoup sont toujours là.

Comme président du CCW, il y a aussi pas mal de tâches et même de responsabilités insoupçonnées.

Même si on n’est pas responsable de tout ce qui se passe sur la voie publique, il y a bien évidemment toujours l’angoisse qu’un truc dérape, qu’un terrible fait divers nous frappe. Un peu comme ça s’est passé cette année encore.

Une mission importante du président ?

Aller chercher des sous ! Sérieusement, c’est aussi très important. Il faut avoir un carnet d’adresses mais surtout être tenace et ouvrir des portes. Il y a aussi une manière de faire. Si on doit frapper chez Elio Di Rupo, on demandera à Éliane (Tillieux) de nous accompagner…

Vous ne manquez pas la messe en wallon. Et si vous deviez passer devant Bernard Van Vynckt (un autre Flamand d’origine), que vous lui confesseriez-vous ?

J’ai parfois été un peu trop franc, un peu clash. Je n’aime pas trop ceux qui ne font rien de l’année et qui vous poussent pour être sur la photo. Et je ne me prive pas de le dire. Mais l’an prochain, je rirai de tout ça…

Vos Wallo sont réussies à quel moment ?

Si vous me croisez, tard le lundi, dans un vieux café de Namur, et que je raconte ma blague favorite sur les soldats espagnols, c’est bon signe !