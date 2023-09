"Tôt ce matin, certains étaient déjà en habits, échasses en main, prêts à partir", signale Babar, l’un des échasseurs qui suit cette belle aventure de près.

Depuis l’an dernier, une joute des écoles, programmées à 14 heures sur la place Saint-Aubain, passionne les foules.

"L’an dernier, on a déjà réalisé une belle performance mais cette année, on s’est encore mieux préparé. Dès la première primaire, aux récréations, chacun à tour de rôle, les enfants qui le désirent s’exercent aux échasses", signale Cloé Lardinois et Thais Lefebvre, les institutrices de Saint-Victor à Ham-sur-Sambre.

"Pour nous, c’est une première", glisse Valérie Pierre, de l’école de Hingeon. "L’un de nos écoliers vient de rentrer chez les échasseurs et il a motivé pas mal de ses copains. Je suis moi-même passionnée de folklore et convaincue de son utilité pédagogique."

Pas mal d’enseignants témoignent: la pratique de l’échasse, en collectif, a aussi permis de réduire pas mal de tensions dans la cour de récréation.

A Spy, ce sont même les vertus du collectif qui ont permis de décrocher la victoire finale. "On s’était mis d’accord: on avait décidé de combattre groupé et de ne jamais laisser quelqu’un isolé", témoignent Léo, Alessio, Louise, Baptiste et Amadea.

Et la tactique a payé. Huit Spirous se sont ainsi retrouvés face à la vaillante Alicia, de l’école de Ham.

"On s’entraîne dur, déjà depuis l’an dernier", soulignent Coralie et ses collègues de l’école Saint-Joseph de Spy. "Charlie, Yves et Guy, les échasseurs, sont d’ailleurs venus plusieurs fois à l’école pour préparer nos écoliers." La technique était au point. L’esprit collectif a été prédominant. La victoire ne pouvait pas échapper aux petits Spirous, ce dimanche en début d’après-midi, juste avant le grand combat de l’échasse d’or.