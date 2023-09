Gembloux: pour ses 25 ans, le Wally Gat Rock voit double et offre deux soirées de concerts

Du vendredi 22 au lundi 25 septembre, l’agenda s’annonce chargé. Début des hostilités le vendredi soir avec le festival Wally Gat Rock qui, cette année, ne proposera pas une, mais bien deux soirées de concerts gratuites. L’occasion de célébrer dignement la 25e édition de l’événement. Organisé pour la première fois en 1997, au départ d’un podium animé dans le cadre des Fêtes de Wallonie, le Wally Gat Rock s’est développé progressivement pour devenir un rendez-vous incontournable de la vie gembloutoise. Il met aujourd’hui en lumière des artistes émergents et locaux de la scène pop-rock, urbaine et électro.

Avec les écoles de musique

Se succéderont sur la scène de l’esplanade de l’Hôtel de Ville, le vendredi, à partir de 17h30: le tandem de DJ’s LA, le jeune duo rock gembloutois Cool Cool Chaos, le groupe folk Lizco, le poète et rappeur Lo Bailly, les rockeurs bruxellois d’Ada Oda et le DJ Olivier Maghe.

Le samedi, coup de projecteur sur les talents des écoles de musique de la région, dont le groupe Cold Case de l’Académie Victor de Becker, les DisCover Acoustic de l’ASBL Au Pied Levé et les Papas Fritas de l’école 1234 Bossière. Et dès 20h, place à des reprises avec le groupe de rock Cluster Cover et les neuf musiciens de What The Funk ? qui mettront l’accent sur les sonorités soul-funk pour clôturer ces deux jours de musique en beauté.

Des spectacles et des jeux dans la rue

À cette programmation musicale, s’ajoute celle du Wally Curiosity, une après-midi consacrée aux arts de la rue. Un large choix de spectacles sera proposé du côté de la nouvelle place de l’Orneau, le samedi de 13h30 à 18h.

Parmi les artistes présents, on citera ceux de l’école de Cirque de Gembloux, l’accordéoniste Raquel Gigot, le chanteur-guitariste Monsieur Nicolas, la compagnie de théâtre gestuel Okidok, le duo musico-humoristique Suzanne & Gigi (qu’on retrouvera aussi au Wally Gat Rock) et le collectif Circomédie avec sa pêche aux canards décalée.

Un espace de jeux conçu par le centre d’organisation et d’animation de loisirs actifs Coala, une bibliothèque en plein air imaginée par la bibliothèque communale Bibloux et un stand de grimage animeront également cette journée que les organisateurs du service culture de la Ville espèrent plus ensoleillée que celle de l’an dernier.

À noter que du vendredi au lundi, le haut de la Grand’Rue accueillera une fête foraine ouverte l’après-midi et en soirée.