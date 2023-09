Fêtes de Wallonie à Namur: Jean-Louis Close, les Wallo dans le sang

L’assassinat de François Bovesse par les rexistes, le 1er février 1944, était un sujet difficile à aborder au sein de la famille de Jean-Louis Close. "C’était inconscient, j’ai grandi dans cette ambiance-là", dit-il. Sa maman, la fille de François Bovesse donc, a plutôt distillé des éléments de l’histoire familiale auprès des enfants de Jean-Louis…

"Il ne faut pas mettre François Bovesse au-dessus de tous les autres, mais c’est son combat qu’il faut mettre en avant, note l’orateur. C’était un homme libre, qui était un libéral très social, l’héritier des grandes envolées de la révolution française."

Aux jeunes le futur

Des représentantes de Médecins du monde et de la Croix-Rouge, organisations humanitaires actives sur terrain des guerres actuelles, se sont exprimées.

Déplacements de population, sort des réfugiés en mer, crises climatiques, inégalités qui se creusent… L’actualité change mais les valeurs à défendre ne changent pas. C’était l’occasion de le rappeler, une fois encore. Des élèves des écoles de Namur étaient présents pour incarner ce futur que l’on veut paisible et tolérant face aux défis qui attendent les jeunes générations.

"L’histoire avance, c’est toujours la même chose avec des éléments nouveaux. C’est un appel aux jeunes à plus de lucidité, de courage, de volonté. Chacun porte sa pierre comme il le peut, a partagé l’ex-bourgmestre namurois. Même si, à l’époque, mon grand-père était vraiment anti-flamingant, il a toujours parlé avec beaucoup de respect. Il faut toujours respecter l’autre, essayer de l’entendre. On n’est pas d’accord, mais on peut aller prendre un verre ensemble, parce que nous sommes des êtres humains." Et de conclure avec une citation de François Bovesse: "Ce qui demeure quand tout s’écroule, c’est l’âme, c’est l’esprit."