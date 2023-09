Fêtes de Wallonie 2023: victoire de Lucie, l’échasseuse puncheuse

Les supporters sont arrivés très tôt sur la place du Théâtre dans l’espoir de s’assurer une bonne place aux premiers rangs. Un panneau noir et jaune attire l’attention. "Allez les Mélans ! Allez maman !" Maman, c’est Aurélie Fondaire qui va attaquer son deuxième combat. "Et Nausicaa, sa petite fille de six ans, est porte-drapeau", explique le papa de la jouteuse. "Oui, j’ai un peu le trac", confesse Denis, le compagnon d’Aurélie. "On va bientôt se marier. Donc, si elle peut éviter les grosses blessures…"

Car sur le pavé de la place du Théâtre, les quatorze combattantes ne sont pas venues pour faire de la figuration. Les premières chutes ne tardent pas mais rapidement, le combat va se stabiliser. Et même s’équilibrer. Quatre mélans font face à quatre avresses. Des chutes lourdes font aussi frémir. Elodie tombe en gardant le pied coincé dans l’arceau. Se visage se crispe et laisse craindre le pire. Les échasseurs se portent à son secours et assez rapidement un pouce levé vers le ciel rassure les proches.

Les avresses vont se constituer une courte avance avec quatre jouteuses contre trois. Mais la tendance ne tardera pas à s’inverser. Et de manière spectaculaire. Manon Welschen, lauréate de la première joute, se retrouvera face à trois mélans. Sa pugnacité et sa résistance n’y feront rien: le combat est trop disproportionné.

On est donc parti pour le boute-à-tot, une lutte "sœuricide".

Le duel final entre Célestine Beaujot et Lucie Grognard sera épique. "Toutes les deux auraient pu l’emporter. On était complètement épuisées", résume Lucie, qui donnera le coup de grâce à son amie, rivale de l’instant, après une bonne quarantaine de minutes de combat.

"Fair-play, courage, détermination: voilà les qualités qu’il faut pour faire une bonne échasseuse", résume Célestine, belle joueuse, quelques minutes après le combat. Tout est dit. Et le rendez-vous est déjà pris pour septembre 2024.