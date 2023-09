Un labo pluridisciplinaire et éphémère émerge à Salzinnes

Déjà gérant de locaux à Saint-Servais via son ASBL Hang’Art, le CRC-Namur étoffe ainsi son offre d’infrastructures artistiques. "La différence ici, c’est que l’endroit est situé à proximité du centre-ville, avance Anne-Sophie Colmant, coordinatrice. Il est donc plus facile d’y accéder en train, en vélo ou à pied." Des attraits qui ont convaincu le photographe Stanislaw (Stanislas Verhaegen), premier occupant des lieux: " Il s’agit d’une bonne localisation puisqu’on peut réaliser le shooting dans le studio ou à l’extérieur, soit au pied de la citadelle ou dans le vieux Namur.

Un labo éphémère

Sur place, le photographe s’active déjà à rassembler quelques clichés, en vue d’y installer son atelier. Parmi sa sélection figure la série Les Rayonnantes qui met en scène des portraits de femmes uniquement vêtues d’une toile de jute. "Certains modèles ont quelque chose en eux de tellement beau qu’on peut les habiller avec le plus simple vêtement", commente Stanislaw.

Au même titre que les futurs occupants du lieu, Stanislaw a dû signer une convention, valable trois mois, pour louer son local. "Pour rejoindre le Labo Astrid, il faut être indépendant complémentaire et manifester l’intention de vivre de sa création", souligne Anne-Sophie Colmant. Ce laboratoire pluridisciplinaire, mis à disposition par le BEP, connaîtra toutefois une existence éphémère d’un an, selon la convention de mise à disposition précaire. Au-delà de cette période, le bâtiment connaîtra une reconversion définitive, en lien avec les activités du TRAKK voisin, dédiée aux industries culturelles, créatives et au numérique.