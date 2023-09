Fêtes de Wallonie : l’échasse d’or, ça ne se joute pas, ça se gagne

Betrand Patris aime se pencher dans les riches archives de son groupe. "Et on constate que l’histoire des échasseurs et celle des Fêtes de Wallonie sont vraiment imbriquées. Après une très longue interdiction (suite un combat imbibé et lamentable lors d’une visite royale de Léopold Ier à Namur en 1849), les joutes reviennent au cœur de Namur en 1929, grâce aux Fêtes de Wallonie en plein essor. Même mouvement dans les années cinquante avec la mise en avant du folklore par Félix Rousseau. Et c’est encore le CCW qui, voulant créer un vrai grand rendez-vous des échasseurs durant les Fêtes, a lancé l’échasse d’or en 1967."

La der’en 2016 pour les Mélans

Mélans et Avresses ont encore écrit les plus belles pages de leur livre d’or lors d’éditions plus récentes comme lors de la visite du roi Albert II et de la reine Paola en 2005 ou encore pour leurs 600 ans avec la venue des cousins "échassiers" togolais, malaisiens, français et américains.

"Mais l’échasse d’or, cela reste toujours quelque chose de spécial, poursuit Bertrand Patris. Il y a une pression supplémentaire, surtout pour ceux qui ne l’ont pas encore gagnée. C’est toujours une joute plus longue, plus tactique. On met des plans au point avec, dans chaque équipe, des échasseurs qui vont user les adversaires et n’auront pas peur de se sacrifier. Il va faire assez chaud et cela encore renforcer l’aspect sportif du combat. Aujourd’hui, pour espérer aller au bout, il faut être parfaitement en ordre physiquement."

Bertrand Patris comme beaucoup d’autres observateurs avisés se réjouissent de vivre l’échasse d’or du centenaire des Fêtes. "C’est prometteur aussi parce que les Mélans, après cinq éditions de disette, ont montré l’an dernier qu’ils étaient bien revenus dans le coup. Ce qui est dommage par contre, pour lui en premier, c’est le forfait de Martin Dessambre qui a été blessé dans un accident. C’est un vrai atout pour les jaune et noir, il va un jour la gagner. Mais quoi qu’il en soit, ce sera très équilibré et tant mieux. C’est plus agréable un 2-2 pour Belgique-Argentine qu’un 8-0 pour un Belgique-Îles Féroé."