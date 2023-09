25 ans de Wallo pour le gazètî Sam Husquin

Journaliste passionné, il est devenu un personnage à part entière des Wallo qu’il couvre avec zèle, bonhomie et rigueur, sans jamais se lasser. "Si c’était pour raconter la même chose, ça ne m’amuserait plus et puis, surtout, je risquerais d’enquiquiner le lecteur. Après, il y a des incontournables dont on ne peut pas ne pas parler, comme les échasseurs ou les molons."

Avec les membres des deux groupes emblématiques du folklore namurois, entre autres, Sam a tissé de vrais liens d’amitié. "J’ai eu la chance de démarrer à un moment où il y a eu du renouveau. Des nouvelles têtes sont arrivées et ont redynamisé l’événement. Je me souviens de la première interview que j’ai faite avec les échasseurs. J’avais appelé le papa Corbiau et c’est son épouse qui avait décroché. Il ne voulait pas me parler. Ce sont des caractères bien trempés. Mais j’avais mis le pied dans la porte et pour finir, ce sont devenus plus que des interlocuteurs. J’ai chaque fois du plaisir à revoir les gens." Et quand on lui demande qui des Molons ou des échasseurs a ses préférences, il botte en touche, en bon amateur de foot qu’il est. "Je suis plutôt “moleur” ou “échasson”."

Si Sam est un ami fidèle et dévoué, il exerce son métier de journaliste sans aucune complaisance. "Il y a une certaine connivence qui permet de s’écarter des communiqués de presse pour aller chercher le bout de chair qui fait le succulent, mais quand ça ne va pas, il faut le dire aussi. Ce sont des gens authentiques qui comprennent ça", assure-t-il.

Pour Sam Husquin, la couverture des Fêtes se prépare minutieusement. Et si, à la rédaction, il en est le chef d’orchestre, il est aussi le premier à s’écarter de la partition quand l’actualité l’impose. "L’approche est structurée mais il faut pouvoir réagir. Parfois pour des moments magnifiques et parfois, aussi, pour des sales trucs comme une bagarre, un coup de couteau." Et le journaliste d’évoquer un sombre lundi des Namurois endeuillé par la mort d’un policier, tué par balles.

"Je suis On et Off"

Couvrir les Wallo, c’est aussi savoir mettre le curseur au bon endroit… entre travail et moments de convivialité.

Pour que Sam Husquin lâche son calepin ou décolle les yeux de son ordinateur, il faut que le boulot soit fait. "Je suis On et Off. J’ai souvent participé à la route du pèkèt le vendredi mais ça ne m’a jamais empêché d’être debout tôt le lendemain matin pour faire le bilan policier… même si j’ai parfois eu une barre de kicker dans la tête, plaisante-t-il. J’aimerais pouvoir rester un peu en route, comme après le combat des échasseurs par exemple. Là, je note la réaction du vainqueur et puis je m’en vais pour rentrer rédiger. J’ai l’impression de partir comme un voleur. C’est un peu frustrant. Et c’est encore plus vrai aujourd’hui avec les exigences d’internet."

Pourtant, dans sa jeunesse, il avoue ne pas avoir été un adepte des Fêtes de Wallonie. C’est grâce à son métier qu’il a apprivoisé l’événement et qu’il en a mesuré toutes les subtilités. "Ado, je ne venais plus trop. J’ai redécouvert les fêtes grâce aux quartiers, leurs spécificités et leurs personnalités. Des gens très attachants."

Attachant, Sam l’est aussi. Au boulot comme au coin du bar. Peut-être trinquerez-vous aussi avec lui, ce lundi, quand la gazette sera bouclée. C’est le moment de décompression ultime pour le journaliste. Là où les plus beaux souvenirs s’impriment.

"Je me souviens des concerts des Ti Tchapias à l’Eschole des Pov. Ça pouvait durer jusqu’à 4h du matin. Il y avait les copains mais on croisait aussi le bourgmestre, le chef des pompiers, etc. C’était bon pour le carnet d’adresses. Par contre, dans ces cas-là, je sais que le mardi, je prends congé."