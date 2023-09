Mathieu van der Poel, quatrième du Grand Prix de Wallonie: "Ma saison a été fantastique"

"J’étais présent, explique celui qui avait tenté d’attaquer en début de course, pour dynamiter l’épreuve. Avant de sentir que je n’avais quand même pas les meilleures jambes dans la Citadelle de Namur. J’ai été gêné dans le final par une chute d’un coureur de Lotto-Dstny (NdlR : Harm Vanhoucke, tombé dans l’ascension de la Tienne aux Pierres, à Wépion). Je me suis retrouvé derrière. Ce n’était pas idéal, mais pas catastrophique non plus. J’ai su remonter au début de la Citadelle de Namur. Mais j’y ai senti que je n’avais pas le petit plus nécessaire pour faire la différence. Certains ont raté le dernier virage et je termine quatrième. C’est comme ça… Je savais très bien que je n’étais pas au mieux de ma forme au départ. Il y a une forme de décompression, à la fois mentale et physique. Il ne faut pas oublier que ma dernière course de la saison devait normalement être le Championnat du monde de VTT."

Sur lequel il a chuté, en août. Avant de changer son programme, pour faire honneur à son maillot arc-en-ciel sur la route. "C’est très gai de le porter, ajoute-t-il. Je n’ai pas encore gagné avec, je sais, mais je n’ai pas le même niveau qui était le mien pour le décrocher. Et puis, ma saison a déjà été fantastique jusqu’à présent."