de France, Balasko, Dupontel, l'autre Goldman seront à Namur pour un FIFF Kaléidoscope

Durant cette huitaine, le sentiment de primeur sera bien présent, beaucoup de films projetés en avant-première n’arriveront pas dans les salles avant plusieurs mois… dans le meilleur des cas. Car le FIFF est parfois la seule occasion de voir un film sur grand écran.

Une jolie moisson

Parmi les moments d’ores et déjà attendus – mais ce serait dommage de s’interdire la découverte et les surprises –, citons: Second tour, le nouveau film très politique d’Albert Dupontel ; La fiancée du poète de Yolande Moreau avec un casting XXL (comme une famille mais en plus subversif) ; la folie du duo Abel-Gordon dans L’étoile filante, Le procès Goldman (le demi-frère de l’autre) de Cédric Kahn ; Soudain Seuls, un survival islandais de Thomas Bidegain, Captives d’Arnaud des Pallières portés par une série d’actrices d’exception, en costumes, ou encore l’OVNI Vincent doit mourir qui risque de donner quelques sueurs aux spectateurs. Sans oublier le retour de l’Andennaise Paloma Sermon-Daï (Bayard d’or et Magritte, en 2021, pour son documentaire Petit Samedi) qui présentera sa 1re fiction, Il pleut dans la maison, qui a déjà fait sensation à Cannes et au festival des Champs-Élysées, avec des acteurs du cru. Et tant qu’à parler ‘famille’, trois films en animation traditionnelle semblent valoir le détour: le loufoque et rythmé Linda veut du poulet, le polar Nina et le secret du hérisson et Sirocco et le royaume des courants d’air qui ouvrira un passage entre les mondes.

Des stars attendues

Sur le tapis rose, sont d’ores et déjà annoncés: Cécile de France (avec une rencontre publique, le 2/10 à 18 h), Josiane Balasko, Mélanie Thierry, Yolande Moreau, Maud Wyler, Nicolas Duvauchelle, Albert Dupontel, Karim Leklou (rencontre publique, le 30/09 à 18 h), Jaco Van Dormael (en tant que parrain du volet scolaire, le FIFF Campus), etc.

Au fil des compétitions ou des séances hors catégorie, avec notamment des focus francophone ou flamand, quelque 36 longs-métrages et 26 courts-métrages seront dévoilés aux cinéphiles de Namur (dans les salles du Caméo ou du Delta, ex-maison de la culture) et d’ailleurs, avec une décentralisation pour les Bruxellois, à Bozar, et pour les Liégeois, au cinéma Sauvenière. Autant de halls des départs vers des destinations cinématographiques pleines de sensations, d’étonnement et d’émotions. De dépaysement aussi, car la francophonie est large et pas moins de 24 pays sont représentés à l’affiche, en production ou co-production. Outre l’incontournable trio France-Belgique-Québec, le voyage passera par la Roumanie, le Rwanda, le Vietnam, le Qatar ou encore l’Italie.

La billetterie est d’ores et déjà ouverte sur fiff.be. 6€ la séance, avec une promo (4 places + 1 film découverte offert). Le pass L’illimité du FIFF est à 55€