Namur : le jour où les secouristes de la Croix-Rouge ont sauvé la voix d’Oli et le show le plus attendu des Solidarités (vidéo)

Vers 14-15h, l’équipe médicale a ainsi fait irruption sur la terrasse du pied-à-terre que les rappeurs et leur team occupaient en attendant d’en découdre avec la scène. Peut-être...

Car, au lendemain d’un show case dans une boîte de nuit du Cap d’Agde, le plus jeune des frangins était arrivé à Namur sans voix. Extinction. "Elle ne revenait pas, explique Fabian Marchal. Comme Oli ne voulait absolument pas faire de play-back et jouer franc-jeu avec le public, son équipe a appelé en dernier recours le service médical du festival. " Soit une septantaine de personnes mobilisées par jour.

Un peu d’adrénaline en plus

Parmi lesquelles cinq chanceux qui ont juste rempli leur mission. "Bigflo et Oli, je les connais comme tout le monde, via les clips, les chansons. Je ne les avais jamais rencontrés. Durant des festivals comme ça, nous sommes amenés à soigner tout le monde, les festivaliers mais aussi les personnes qui font le montage, l’entourage des artistes et toujours bien une star. Nous la considérons toujours comme une personne lambda, nous n’avons pas un plaisir particulier à la traiter, mais peut-être un peu plus d’adrénaline encore. " Souvent, le motif de l’urgence est un doigt coincé, en descendant du tour bus ou en manipulant un instrument. "La voix, c’était la première fois. C’est “comique”, comme un ambulancier sans ambulance."

"Dans le train, on pensait que c’était une blague. Mais, non, c’est la vraie vie", témoigne la vidéaste-star. Mais Oli était confiant. ©Youtube/Lena Situations

"Il a dû souffrir"

Dans une ambiance décontractée mais néanmoins inquiète, les interventions ont duré une petite demi-heure, avec aérosol et piqûre de cortisone, rafale de médicaments et dernières consignes: bien se reposer, boire un bon thé au miel et croiser les doigts. "Juste avant le concert, j’ai vu le garde-corps de l’artiste. Oli avait fait des vocalises pendant 10 minutes. Le concert s’est bien passé. Mais, à mon avis, les jours qui ont suivi, il a dû souffrir. C’est quand même une infection, il faut le temps que les médicaments agissent."

Une photo-souvenir sympa et Fabian Marchal a pu partir vers de nouvelles aventures. Désormais la préparation des fêtes de Wallonie. "Le plus reposant entre Les Solidarités et les Wallo ? Décembre !"

Devant la caméra embarquée de Léna Situations, idole des jeunes

Si l’on en sait autant sur la voix perdue puis retrouvée d’Oli(vio), c’est aussi parce que tout a été documenté en vidéo par l’influenceuse parisienne Lena Situations, invitée par le duo à le suivre aux Solidarités.

"Par contre, je ne connaissais absolument pas Lena Situations", explique encore Fabian Marchal qui a été bien surpris de se voir dans une vidéo publiée il y a deux semaines sur YouTube et atteignant désormais 1,3 million de vues.

"J’ai reçu plein de messages. J’étais étonné de voir autant de réactions. C’est un peu gênant, au début, en tant que secouristes, nous aimons peu nous mettre en avant. Puis, il y a le secret médical. Fortement réduit, ici." Ce qui permet aussi, finalement, à Fabian et ses collègues de sortir de l’ombre, fugacement, pour parler de ce moment où ils ont, mine de rien, sauvé le clou du spectacle, attendu par 20 000 personnes, du deuxième jour des Solidarités.

Outre cet imprévu jamais vécu par Oli, "le moteur ", et Flo, "qu’on n’avait jamais vu aussi sérieux" le ‘vlog’ (contraction de blog et de vidéo) de Lena Situations, entrepreneuse franco-algérienne de 25 ans et super-star des réseaux sociaux et du jeune public, fait un long résumé des coulisses du festival namurois.

Du voyage en train à la découverte des loges au cœur d’un hôtel (ce qui a surpris les frères, "peut-être les meilleures qu’on n’aura jamais de notre vie"), en passant par leur "gîte" en bord de piscine, Lena Situations livre une tranche de vie assez croustillante du quotidien sur les routes, en tournée. Elle s’est même invitée sur scène pour la dernière chanson du duo de rappeurs. Bref, 20 minutes offrant un autre angle de vue, caméra embarquée, sur la venue des têtes d’affiche par excellence au festival namurois.