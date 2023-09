Fêtes de Wallonie 2023 à Namur : un "Pansard" aux fourneaux de Nameur Li Glote

"Et pouvoir proposer mes plats à Namur, je prends ça comme un honneur", lance, quasiment la main sur le cœur, ce chef-traiteur, aux marmites depuis trente ans.

Son approche a convaincu les membres du CCW, le comité central de Wallonie qui veille à la bonne tenue de l’enseigne "Nameur Li Glote".

"Je fais partie depuis des années du collectif Euro-Toques où l’on défend les bons produits et la vraie cuisine, insiste Didier Bolle. Au sein de l’équipe de Mobichefs, on respecte quelques grands principes. Les sauces, on les fait nous-même. On ne les achète pas dans des sachets qu’on réchauffe pour le client. Je travaille les fonds de sauce, les bouillons… Pour les réductions, on peut partir d’une casserole de quarante litres pour en extraire un demi-litre de jus concentré au final."

Dans la carte qui sera proposée sous le chapiteau de la place d’Armes, on retrouvera les grands classiques, les incontournables demandés par le CCW. On pense ainsi à la djote, à la dispouye, l’émincé de volaille sauce Sambre-et-Meuse où se marient l’estragon et la tomate. "On retrouvera dans les assiettes une poêlée de légumes croquants, des pommes de terre grenailles, des frites ou de la djote aux carottes…", s’enthousiasme le Couvinois.

Le tradionnel n’étouffe pas l’innovation. "On a aussi une création: le plat des échasseurs, souligne Didier Bolle. C’est du saumon frais, avec une sauce échalotes et vin blanc de chez Grafé Lecocq, des Petits Gris de Namur, quelques herbes et des crevettes…"

Le Couvinois se voudra aussi ambassadeur de sa région gourmande. En apéro, le traiteur annonce ainsi des boulettes à l’escavèche, cette petite préparation délicieusement vinaigrée qui doit mettre tout le monde en appétit. Et ça tombe bien !

Nameur Li Glote, restaurant sur la place d’Armes, ouvert du jeudi soir au lundi après-midi. Plats à 17,,5 €