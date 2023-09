Fêtes de Wallonie 2023 à Namur : échasseuses, mère et filles

L’aventure a démarré il y a deux ans, quasiment jour pour jour. "On est passionné par le folklore depuis très longtemps et on n’a jamais manqué la joute du dimanche des Fêtes", situe Cindy Ledoux, la maman.

Mais c’est Léna, la plus jeune des deux filles, qui, la première, a fait le pas… de géant. "A la fin du combat de 2021, on a annoncé que les filles allaient pouvoir jouter sur la place Saint-Aubain, l’année suivante, se souvient la jeune Saint-Servaitoise, âgée de 16 ans. J’en rêvais et je n’ai donc pas hésité à m’inscrire."

Dès les premiers entraînements, la glace se brise rapidement. "Jamais, on ne m’a laissée seule dans mon coin. Garçons comme filles, tout le monde se parle et donne ses petits conseils, ses filons pour bien combattre."

Léna rentrera dans l’histoire le samedi 17 septembre 2022, avec la première joute féminine en plus de 600 ans de combats. "Tout le long du parcours, il y avait un monde fou, c’était impressionnant", se rappelle Cindy, la maman. "Il n’y avait plus d’espace, place du Théâtre. J’ai dû monter à l’étage du Royal pour assister au combat", rappelle Henri Philips, le papa. "Ma première réaction quand ma fille m’a annoncé qu’elle voulait rejoindre les échasseuses ? Je me suis dit: aïe…" Grand éclat de rires dans la maison familiale.

"Sur le bord, on entendait beaucoup de Bravo les filles ! Vous l’avez fait", se souvient Léna. "Je pense que pour beaucoup de femmes, de tous les âges, c’était aussi un moment important", estime Cindy. "Maintenant, le défi c’était surtout d’assurer une joute qui ait de l’allure et qui tienne la route. On n’est pas là pour revendiquer 36 choses. On doit veiller à faire ce qu’il faut pour montrer que les filles ont aussi leur place dans un combat d’échasses, comme dans tous les autres domaines. Il fallait aussi le faire, aussi par respect pour les 600 ans de tradition d’échasses à Namur."

Léna sera la sixième à tomber. Avec l’immédiate envie de recommencer à s’entraîner encore plus dur pour les prochains combats.

Fractures et groupe soudé

Cette passion, elle va aussi la transmettre à Tiffany, sa sœur aînée. "Mon premier entraînement a été très spécial. La Meuse était en chômage (à son niveau le plus bas) et le défi, c’était de la traverser en échasse. C’est Patrick (Dessambre) qui m’avait vraiment tout expliqué pour démarrer. Avec Hugues ou avec d’autres entraîneurs, le samedi, on apprend des facettes différentes de l’échasse. Mais ce qui est déjà compliqué, c’est de pouvoir marcher sur de plus longues distances. Cela peut être très fatigant. Tous les muscles sont mis à rude épreuve."

L’échasse, c’est aussi le risque de chute et de blessure. Et le samedi 8 juillet, Tiffany en fera la triste expérience. "On s’entraînait sur la Confluence où le sol est très glissant", détaille Tiffany. "Je suis tombée et mon pied est resté coincé dans l’arceau. Je n’ai rien senti sur le coup et je rigolais même. Mais rapidement, on a compris que c’était sérieux: une fracture tibia-péroné." Mais la jeune femme de 25 ans, sportive, est déterminée à remonter le plus rapidement possible sur les échasses. "Et je serai présente à pour l’échasse de diamant… comme porte-drapeau. C’est trop important pour moi d’être là."

Et le samedi 16 septembre, elles seront d’ailleurs trois Philips à fouler le pavé de la place du Théâtre. Cindy, la maman, a également rejoint le groupe, il y a quelques mois. "Comme tambour, précise la souriante Saint-Servatoise. J’accompagnais déjà le groupe depuis le début. On me demandait de tenir un portefeuille, un sac, de refaire un nœud ou d’ajuster le chapeau… C’est un peu la maman échasseur… Ici, je rentre donc totalement dans le groupe. Et pour le tambour, je m’entraîne avec les baguettes sur la table de la salle à manger", s’amuse Cindy Ledoux. Avec un tempo qui ira crescendo jusqu’à ce samedi 16 septembre.