Namur: une conférence sur la mythologie et son rapport au monde, jeudi après-midi au Delta

L’association Connaissance et Vie d’aujourd’hui reprend son cycle de 14 conférences au Delta, le jeudi 14 septembre, à 14h . La première de ces conférences sera donnée par Pascale Seys, Docteur en philosophie, professeur de philosophie, d’esthétique et de théorie des médias au Conservatoire de Bruxelles, à l’école des arts visuels Saint-Luc et à la Faculté d’architecture de l’UCL. Le thème de la conférence ? La mythologie, une autre façon de penser le monde . Quand les dieux s’amusaient à nous faire réfléchir . Pascale Seys sera interrogée par Jean Jauniaux, journaliste littéraire.