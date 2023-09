Namur : l’Esemble instrumental du conservatoire recherche des trombonistes, cornistes et autres tubistes

L’occasion de faire un petit historique critique qui explique que certains instruments soient tombés en désuétude de manière ingrate. "Il y a 50 ans, les gens pratiquaient plus facilement la musique, en chorales ou en fanfare, au sein d’une harmonie. Qui sont peu à peu tombés en désuétude à cause d’un répertoire vieillissant et d’une difficulté à s’ouvrir aux nouveautés, à d’autres genres. Dans les années 70, rien que sur Namur-Ville, il y avait bien six sociétés. Nous sommes la dernière et voulons relancer l’attrait pour les instruments. Namur peut s’enorgueillir d’un passé musical historique et riche, avec des compositeurs de premier plan de la Renaissance à nos jours. À l’heure des cent ans des fêtes de Wallonie, la musique est une partie de notre patrimoine, il faut se battre pour. "

L’ensemble sera d’ailleurs sur le podium du Comité Central de Wallonie, place d’armes, dimanche à 16 h 45. L’occasion pour l’orchestre à vent, muni d’une section rythmique et d’une basse électrique, de se balader à travers les époques, du jazz des années 20 à Abba et Queen en passant par le répertoire sud-américain ou irlandais et, évidemment, Li bia bouquet.

L’occasion pourquoi pas de donner l’envie d’avoir envie aux spectateurs de devenir acteurs lors d’un prochain concert. "Le plus simple est de prendre contact avec nous et de passer une petite audition. Idéalement, il faut déjà savoir lire les partitions et il est obligatoire de s’inscrire au conservatoire, ce qui permet d’accéder de manière illimitée à ses cours. Un ensemble comme celui-ci, c’est une communauté, un remède à la société individualiste. Il y a beaucoup de plaisir mais aussi du travail. " Une donnée qui peut parfois refréner les ardeurs.

"Avec le Covid, l’assuétude aux répétitions du samedi matin a pris un coup. Mais elles sont nécessaires pour progresser. Pour travailler un morceau, il faut 7-8 répétitions pour mettre à niveau tout le monde, décrypter la partition et, une fois que la machine est en place, donner des couleurs, de la vie, le supplément d’âme.", conclut le passionné Vincent Antoine.

Inscr. au Conservatoire: gratuit pour les 8-12 ans, 90 € pour les 12-18 ans et étudiants et 200 € pour les adultes