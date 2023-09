Fêtes de Wallonie à Namur: tout ce que l'on doit à François Bovesse (vidéo)

Pour l’occasion, les autorités représentant les différents niveaux de pouvoir étaient présentes au jardin du palais provincial pour piquer symboliquement une gaillarde (cette fleur de la Wallonie) sur une couronne honorifique.

L’ancien bourgmestre de Namur Jean-Louis Close, petit-fils de François Bovesse, était également de la partie pour témoigner du respect qu’il voue à son aïeul.

La manifestation a été ponctuée par les discours d’Éric Adam, président du Comité central de Wallonie et de l’orateur invité Cédric Istasse, membre de l’ASBL CRISP (Centre de recherche et d’information socio-politiques).

Après la Première guerre mondiale, a rappelé Éric Adam, un sentiment patriotique s’est répandu en Wallonie. Dans cette mouvance, François Bovesse, avocat et député libéral, a créé en 1923, avec l’aide de Léon Evrard et Jean Grafé, un comité chargé d’instaurer une fête en souvenir des journées révolutionnaires de 1830. Un événement avec lequel il compte bien réclamer l’égalité de droit entre Wallons et Flamands. Critiquée par certaines élites flamingantes, l’initiative aboutit, le 30 septembre, à travers un Comité de Wallonie, de sociétés locales et de collectifs wallons issus de tout le pays.

"Par cette action, François Bovesse a contribué au renouveau culturel de la province, a souligné Cédric Istasse. Face à la flamandisation de la société, il a veillé à ce que la langue française ne soit pas mise en péril."

La Musique royale de la police de Namur a assuré l’ambiance musicale de l’événement, de même que les 40 Molons pour une interprétation haute en couleur de Li Bia Bouquet. Sans oublier Tom Coclet, candidat à The Voice en 2021, qui a composé une mélodie spécifiquement pour cet instant commémoratif. L’artiste namurois, au chant, était accompagné par les musiciennes Anne-Claire Joachim et Claire Spineux.

La cérémonie s’est clôturée par la levée du drapeau wallon, assurée par un jeune membre de la délégation Sea Scout, et par la dégustation d’un pèkèt bien de circonstance.