Namur: Belle et Chocolat est la "découverte de l'année" du Gault&Millau

"Louise Gérard voue une réelle passion pour le chocolat depuis sa tendre enfance, commente Gault&Millau. Après des études de designer industriel, elle entre en stage chez Benoît Nihant où elle découvre le bean-to-bar et les multiples enjeux du métier en matière d’éthique et de durabilité. La pandémie et la relance économique qui s’en sont suivies lui ont permis de structurer son projet et c’est depuis octobre 2022 qu’elle commercialise – via son site internet et chez quelques partenaires – de magnifiques tablettes et pralines découvertes dont elle assure la production aux Ateliers de Bossimé. Dans les semaines à venir Belle et Chocolat ouvrira un point de vente au centre de Namur."