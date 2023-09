Gaillard d’argent à Namur : GuiHome a le sens de l’humour, des affaires et de la fête, notamment aux Wallo (vidéo)

Ha bon, c’est la plus haute ? Comme elle est en argent, je pensais que j’étais deuxième (rires). Je suis très honoré bien entendu et il paraît que je suis le plus jeune lauréat. Ce prix m’a amené à regarder dans le rétroviseur alors que je suis toujours le nez dans le guidon. Je trouve ça touchant que d’autres aient posé un regard sur ma carrière.

Imaginiez-vous, à vos débuts, devenir un ambassadeur de votre ville ?

Non pas du tout. J’étais loin d’imaginer ça même si j’ai toujours eu besoin de consolider cette assise, dès mes premières vidéos. Ça s’est surtout accéléré avec le festival (Namur is Joke) qui m’a permis de faire mille et une rencontres. Et aujourd’hui, on a dû dédoubler la représentation namuroise de mon spectacle.

Si on pousse trop loin les curseurs de l’ancrage local, n’y a-t-il pas un risque que celui-ci soit perçu comme un business ? Et qu’au final, cela finisse par vous desservir ?

Je n’ai jamais fonctionné à autre chose qu’à l’instinct. Ce qui me motive, c’est d’essayer de faire aboutir ce qui me passe par la tête. J’ai commencé par tourner des vidéos et puis je me suis laissé tenter par la scène. Ce qui m’a ensuite donné l’envie de créer un festival. Si l’argent avait été ma motivation, je me serais cantonné à mon activité de Youtubeur.

©EdA - Florent Marot

Vous venez d’ouvrir un commerce, "Ta mère la gaufre". Si vous n’aviez pas été humoriste, seriez-vous devenu commerçant à temps plein ?

J’ai la chance de pouvoir vivre de ma passion et ça m’a permis d’entreprendre des choses en parallèle. J’ai lancé une agence de communication digitale et événementielle, j’ai ouvert cette boutique… Ce sont des activités que j’aurais de toute façon voulu faire. Ça a aidé. En fait, j’ai toujours eu besoin de contacts, de choses à promettre au public, etc.

Y a-t-il une personnalité namuroise qui vous a inspiré ?

Benoît Poelvoorde, évidemment. Dès le début, quand il faisait la promo de ses premiers films, il parlait de Namur, on voyait la ville en décor. Il y a aussi Félix Radu qui fait rayonner Namur, tout en habitant à Paris. Je citerais encore notre facteur, Vincent Pagé, ou Cécile De France.

©EdA - Florent Marot

Comment décririez-vous le Namurois type ?

C’est quelqu’un qui ne se prend pas la tête. Quelqu’un qui est un peu lent mais il s’agit d’une lenteur positive parce qu’il veut profiter et savourer les choses. Cela reste un bon vivant aussi. Tous ceux que je croise prononcent les mots "bière", "barbecue" et "frite" dans la même phrase. Le Namurois est positif. C’est vrai qu’il a vécu beaucoup de travaux mais au final, il a été patient et il a su s’adapter à une nouvelle ville.

À quand remonte votre première expérience aux Fêtes de Wallonie ?

J’ai découvert ça à l’adolescence. Je suis originaire d’Assesse et dans ma famille, on était plutôt du genre kermesse de village. J’ai également tenu un petit stand il y a quelques années dans les jardins du mayeur… Je vendais des crêpes salées. Je suis passé des crêpes aux gaufres.

Quel est votre meilleur souvenir sur les Fièsses ?

L’état dans lequel je me trouve pendant les Fêtes de Wallonie ne me permet pas d’avoir de grands souvenirs (rires). La petite tournée des pèkèts avec mes potes, ça reste quand même un incontournable parce qu’on redécouvre tous les quartiers de Namur, on va de bar en bar, on discute avec les commerçants. Il n’y a rien à faire, c’est pour ça qu’on y va.

©EdA - Florent Marot

Et le pire souvenir ?

Je suis tout petit, je ne mesure qu’1,64 m. Donc, quand je dois passer d’une rue à l’autre au milieu de la foule, je ferme les yeux, je me laisse porter et j’espère rester en vie.

Vous avez un endroit de prédilection ?

La magie des Wallo, c’est qu’on peut faire la fête dans tous les quartiers. Mais dans la petite cour intérieure de la Cuve à bière, je passe la soirée en me disant que j’ai trouvé un bon petit spot. Quand tous mes potes sont là, que je n’en ai pas perdu en chemin, je ne bouge plus.

GuiHome est-il un grand guindailleur ou un fêtard modéré ?

J’ai été un très grand guindailleur de mes 14 ans à 24-25 ans. J’ai bien vécu… comme un bon Namurois. Et puis la trentaine m’a frappé la tronche et je dois avouer qu’entre le boulot et les gueules de bois qui durent plus longtemps qu’avant, je suis devenu un guindailleur modéré.

L’emploi du temps d’une vedette est-il compatible à celui d’un fêtard ?

C’est vrai que je dois me lever tôt et je travaille jusqu’à 21 h, 22 h. Il faut donc que je m’impose une certaine rigueur. Mais je n’ai jamais l’impression de travailler réellement… Mes collègues sont en fait mes amis et je nage dans un bonheur quotidien.

©EdA - Florent Marot

Quels sont les ingrédients d’une fiesta réussie ?

Le meilleur ingrédient, c’est quand il n’y a pas d’ingrédient. Je suis partisan des soirées improvisées. Plus on fait des "doodles", plus on prépare, plus on fait des listings d’invités et qu’on fixe des heures de rendez-vous, moins la fête sera spontanée.

Plus largement, y a-t-il un lieu à recommander à quelqu’un qui ne connaît pas Namur ?

Je suis devenu un vrai petit guide touristique pour mes potes non Namurois. Et je leur ai prouvé que Namur était bien plus que ce qu’ils avaient en tête. Vue de Bruxelles, Namur est parfois perçue comme un champ avec deux maisons et pas de wifi… Je suis un fan du bord de l’eau.

Plutôt Sambre ou Meuse ?

Je suis obligé de dire Sambre à présent. J’habite côté Meuse mais j’ai mon nouveau commerce côté Sambre (NDLR au pied du Delta). Alors, pour rembourser mon crédit, je dirais côté Sambre. Après, je dois aussi rembourser mon crédit maison. Donc, plutôt Meuse. Dans les deux cas, mon banquier m’appelle régulièrement.

Que répondez-vous à ceux qui affirment encore que Namur est une ville morte ?

Je leur réponds qu’il est grand temps qu’ils reviennent. Entre les Fêtes de Wallonie, le FIFF, le KIKK, Namur is joke et les Solidarités, on a des rendez-vous culturels tout au long de l’année. La ville devient de plus en belle, de plus en plus digitale, de plus en plus touristique. Au bord de l’eau, j’entends parler flamand tous les jours… et quand des Flamands se pointent dans ta ville, c’est bon signe. Namur devient une ville incontournable sur la carte du monde. Point à la ligne.