Le programme sera donc chargé. Le samedi, sept représentations seront au programme. Ce sont les échasseurs qui ouvriront le bal avec un premier combat à 13h30 sur la place de l’Ange. À 14h15, les échasseuses prendront part à la joute sur la place Maurice Servais.

La journée continuera avec l’échasse de bois réservée aux jouteurs de moins de 15 ans sur le site de La Confluence à 15h. "Pour le public, c’est le moment idéal pour observer les promesses de demain. Qui succédera à Liam Corbiaux (Avresses) et Romain Patris (Mélans) vainqueurs des 2 dernières éditions ?", indique le communiqué de presse des échasseurs. Ce sont ensuite les femmes, après s’être échauffées en début d’après-midi, qui disputeront l’échasse de diamant pour la deuxième année à 16h, place du Théâtre. "L’année dernière, 11 pionnières s’affrontaient sur une place de Théâtre noire de monde qui finit par sacrer l’Avresse Manon Welschen. Cette année les jouteuses seront non seulement plus nombreuses mais aussi plus aguerries. La joute sera donc encore plus relevée et s’annonce particulièrement serrée." Deux autres joutes clôtureront cette première journée: la première entre hommes à 17h30 place du Théâtre et la seconde à 18h30 entre femmes place l’Ilon.

Le dimanche, deux combats sont programmés. Le premier est celui des écoles à 14h place Saint-Aubain. La tenante du titre est l’école Sainte-Marie de Flawinne. Enfin, à 16h place Saint-Aubain encore, place au rendez-vous très attendu du week-end: l’échasse d’or 2023. Qui succédera à Frédéric Gilon, tenant du titre ? Les Mélans parviendront-ils à mettre fin aux cinq années de règne des Avresses ?