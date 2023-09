Chantier place de la Station à Namur : fermeture d’une partie de la rue Godefroid, l’impact pour le TEC et la circulation

Durant cette phase, c’est la zone nord (côté gare) qui sera, à son tour, en transformation, avec la réalisation des trottoirs et le reste des voiries dans la partie nord. En parallèle, pour permettre de préparer la zone autour de la sortie de la rue Godefroid, avant le pavage des trottoirs, une portion de la rue Godefroid sera fermée à la circulation.

Les lignes TEC desservant le centre-ville seront impactées.

Les quais de départ sont modifiés ©TEC

Dès le lundi 11/09 et jusqu’au 22/09, la rue Godefroid sera fermée à la circulation dans sa portion entre la rue des Croisiers et la place de la Station (plan disponible en annexe). Les commerces restent accessibles et les livraisons possibles durant cette fermeture.

Cette nouvelle phase de chantier (prévue du 11/09 au 22/09) aura un impact sur la circulation, les arrêts et les horaires des lignes de bus desservant le centre-ville. Le TEC et la Ville de Namur remercient les usagers et usagères pour leur patience et les invitent à anticiper leurs trajets ainsi qu’à consulter régulièrement les sites www.letec.be ou www.trouvermonarret.be. Quelles lignes seront impactées ? Il s’agit des lignes : 1, 2, 3, 5, 7, 8R, 9, 24, 27, 50, 51, 54, 54R, 80, 89, A (en cliquant sur chaque numéro de ligne vous serez redirigé vers le trajet et les arrêts propres à celle-ci). Les principaux points de débarquement vers et au départ du centre-ville se feront aux arrêts situés rue de Fer et Boulevard du Nord (excepté ligne A et 51 – arrêt quai D – Porte de Fer (Mac Donald).