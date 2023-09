Envie d’un moment d’évasion. Au cœur du piétonnier namurois, il n’y a qu’une porte à franchir. Celle de Juke-Box. Un petit tour chez ce disquaire à l’ancienne est une plongée dans le quartier londonien de Soho où le French Quarter de la Nouvelle Orléans. Dans les bacs, les pépites musicales sont légion. Encore et toujours depuis 1985 et malgré un secteur à la santé fragile. "Quand j’ai commencé, on était une dizaine à Namur à vendre des disques neufs. Aujourd’hui, nous ne sommes plus que deux", glisse Bernard Binamé, irréductible passionné du microsillon. En 2023, vendre des disques s’apparente à un sacerdoce. Le Comité Central de Wallonie, cheville ouvrière des Fièsses, a donc vu juste en consacrant l’enseigne et remis, ce samedi, le prix du commerçant de l’année à son gérant. "Je ne savais même pas que ce prix existait. C’est une reconnaissance", dit l’intéressé.

Passeur de culture depuis 38 ans, Bernard Binamé est aussi une mine de renseignements et de conseils pour le client curieux ou hésitant. Un contact qui vaut toutes les recherches Google et les playlists Spotify du monde. Si le numérique a tué le marché, il reste quelques extraterrestres pour chérir la musique dans sa version matérielle. "Mais les gens sont de moins en moins avides de découvertes, c’est un fait", regrette le disquaire de la rue Haute Marcelle. Désormais tout est prémâché par Internet. "Vous seriez étonnés de voir le nombre de gens qui rentrent et qui ressortent aussitôt, sans fouiller." Un comble pour le patron, toujours aussi féru de rock garage et d’electro. Heureusement, il y a les valeurs sûres. Ces artistes qui, lorsqu’ils sortent un disque, voient les fans se ruer chez leur marchand favori. "Depeche Mode, ça fonctionne, confesse Bernard Binamé. Un nouveau Rolling Stones, je suis plus sceptique. Ils ont 80 ans." Le grand barnum médiatique orchestré par la bande à Jagger à Londres, mercredi dernier, sera peut-être le salut annuel des disquaires du monde entier… dans toutes les versions, tous les formats, tous les supports.

Bernard Binamé s’est toujours adapté. "Aujourd’hui, sans le disque vinyle, on peut fermer boutique", dit-il, confirmant une tendance observée depuis plusieurs années et qui voit le 33 tours damer le pion du CD dans le cœur et la discothèque des derniers acheteurs… mais le compact aura lui aussi droit à son retour en grâce. "Dans les années 90, beaucoup se sont débarrassés de leurs vinyles…", rappelle le boss de Juke-Box.

Finalement, le secret pour durer, "c’est avoir une bonne gestion des stocks", confie notre interlocuteur, qui privilégie le bon vieux calepin aux programmes informatiques. Il y a bel et bien plus d’une belle pièce dans ce Juke-box… mais combien exactement ? "Impossible à dire", tonne Bernard Binamé. Parce que dans les stocks, il y a aussi les disques mis en dépôt: des plaques d’occasion ou des nouveautés déposées par les artistes du cru qui aspirent, à leur tour, à faire partie des bacs. Le commerce de Bernard Binamé leur sert aussi de vitrine. Même si, au fond de lui, le vendeur sait qu’aucun d’entre eux n’atteindra plus jamais les sommets du Billboard.

Et de se souvenir du carton absolu, au top des ventes de chez Juke-box: "C’était Pump up the Volume . Je me souviens qu’on l’avait mis tellement fort dans le magasin, qu’on nous entendait jusqu’à la place de l’Ange."