L’hymne des 100 ans des Fêtes de Wallonie composé… il y a 6 ans (Vidéo)

Cet anniversaire est accompagné d’un nouvel air, plus moderne et progressiste. Une création de Denis Mathen et Julien Jardon, professeur d’informatique musicale à l’IMEP (Institut royal supérieur de musique et de pédagogie). "Il y a six ans, j’ai eu une discussion avec le directeur de l’IMEP, Guido Jardon. Sans vouloir critiquer, l’hymne des Wallons nous apparaissait dépassé. Nous discutions donc sur l’idée d’une création pour mettre en valeur l’innovation, la création... et surtout, tournée vers le futur." Denis Mathen a alors pris contact avec le professeur d’informatique musical pour réaliser la composition. "Le gouverneur s’est chargé d’écrire les paroles. Dès que je les ai reçues, je me suis mis au piano, ajoute Julien Jardon. À partir de là, ça a été vite car le texte était très rythmé. Harmoniquement et mélodiquement, tout était réglé en une heure (rires). J’ai arrangé ensuite la mélodie en orchestre symphonique et j’ai fait appel à deux chanteurs de l’IMEP: Olivier Kaye et Amélia Jardon. J’ai cherché à rester dans les codes tout en apportant une touche de modernité, d’élégance. Après trois rencontres avec le gouverneur de la province, l’hymne était né." Mais le Covid a fait déjouer tous les plans quelque temps plus tard. "Je pense que je ne l’ai écouté qu’une seule fois avant de le ranger dans un tiroir il y a quatre ans", se souvient Denis Mathen.

Tombé aux oubliettes, l’hymne est revenu au cœur des conversations pour les 100 ans des Fêtes de Wallonie. "Lors d’une discussion de préparation avec le Comité Central de Wallonie, j’ai remis l’idée sur la table. Le CCW était enchanté d’autant que tout était prêt ! " Denis Mathen a donc relancé Julien Jardon. "Quelques modifications ont été apportées avec, notamment, une alternance des couplets."

Un clin d’oeil à son grand-père

Grâce à un concours de circonstances, cette création artistique est devenue l’hymne officiel des 100 ans des Fêtes de Wallonie. "Qui l’aurait cru lors de sa création ? Symboliquement, c’est fort !"

Ce vendredi soir, lors de la première soirée du spectacle de son et lumière sur le site de La Confluence, Denis Mathen et Julien Jardon ont entendu pour la première fois l'hymne en public. "C'était très émouvant, ajoute le gouverneur. J'ai pensé à mon grand-père qui était un poète wallon et qui a écrit les chants des Masuis et Cotelis. Cet hymne, c'est en quelque sorte un clin d'œil."