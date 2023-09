Namur: de la picole et du deal en rue

Depuis plusieurs mois, les autorités politiques et policières veulent renforcer une présence sur le terrain, pour mieux reprendre le contrôle. En août de nouvelles opérations ont été menées. En voici les principaux éléments.

1. Patrouilles pédestres . Elles sont menées tous les jours et elles visent plus particulièrement les comportements dérangeants en rue: rassemblements qui troublent la tranquillité, consommation d’alcool, mendicité agressive… En août, 146 sanctions administratives communales (SAC) ont été infligées, principalement pour des faits liés à la consommation d’alcool sur la voie publique.

2. Opérations de s écurisation. Cinq actions de plus grande envergure ont été menées avec une attention particulière sur le haut de la ville (quartier de la gare, square Léopold, rue Rogier…), Bomel, le bas de la ville et Jambes. 112 policiers namurois ont pris part à ces opérations, avec également des renforts du fédéral (les cavaliers) et de l’Office des étrangers.

3. Les interventions. 183 personnes et 84 véhicules ont été contrôlés, avec douze arrestations judiciaires et cinq administratives. Des PV ont été dressés pour vente ou détention de stups (38), détention d’arme prohibée (5), séjour irrégulier (7) et pour une personne recherchée. Des saisies ont également été effectuées. En matière de stups, elles ne sont pas vraiment spectaculaires: une centaine de grammes de cannabis, quelques grammes de cocaïne ou d’héroïne, trois pilules d’ecstasy… 3

4. Les rodéos. Le phénomène des rodéos urbains avait marqué l’été 2022 avec des conduites rapides et très dangereuses, des dérapages dans les rues de la ville, sur le parking de l’Acinapolis à Jambes ou à la citadelle. La police a gardé une attention particulière sur ces comportements mais en août il n’y a eu qu’une seule voiture saisie avec retrait du permis de conduire pour son conducteur qui s’expose aussi à d’autres poursuites judiciaires.