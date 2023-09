Accident à Temploux: que faire avec 1000 souris sur l'autoroute?

Coup de fil cocasse vers 22h30 à Isabelle Doneux, vétérinaire de Saint-Gérard. "Les pompiers de la zone Val de Sambre m’ont contacté car un véhicule accidenté sur l’E42 n’était plus en mesure de transporter 1 000 souris de laboratoire. Ils cherchaient quelqu’un pour les prendre en charge et les mettre en sécurité. Ils m’ont dit: “Nous avons 1 000 souris, qu’est-ce qu’on fait docteur (rires) ?” Sans réfléchir, je leur ai dit qu’ils pouvaient me les apporter à mon cabinet. Et puis mon mari, qui était plus éveillé que moi, m’a ramené à la raison. Comment voulez-vous que j’héberge et m’occupe de souris de laboratoire dans mon cabinet (rires) ?"