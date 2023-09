ROCK KANGOUROU ET CHANT CARIBOU

Dans la programmation, les quartiers donnent une part (énorme) aux groupes de "cover" . "Normal, y a que ça qui marche", semble à moitié s’excuser un président. Par contre, pour les groupes aux compositions originales, on fait aussi confiance à des talents venus de l’autre bout du monde. C’est le cas avec les très mélodiques et chevelus musiciens de "Mixed up Everything" et les charmantes chanteuses québecoises des "Hirondelles". Vont-elles oser chanter la "Ptite Gayole" ?