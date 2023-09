Pek’Houppe: le bras de fer équilibré entre la menthe et l’agrume

A la source, on retrouve l’équipe du "Gin de Namur", de plus en plus présent sur le terrain namurois. "Cela fait pas mal de temps que l’on veut développer quelque chose en commun avec les amis de la Houppe", entame Massimo Pira, comme s’il entonnait Li Bia Bouquet.

Les Fêtes de Wallonie constituaient le terrain de jeu idéal. "Nous étions aussi demandeurs d’un pèkèt de qualité, produit dans la région. Toutes les pièces se sont donc assemblées", constate Étienne Dethier, pour les douze quartiers des Fêtes.

Namur est une terre de confluence et le but a donc été de trouver une zone de rencontre entre la menthe aquatique, plante marquante du gin de Namur, et le côté citronné et agrume de la Houppe. "C’était le vrai défi", pointe Baptiste Dricot, le sommelier du gin. "Pas évident de trouver une formule dans laquelle l’un n’écrase pas l’autre."

Neuf tests ont été nécessaires pour trouver le bel équilibre. "On fonctionne aussi par micro-bash", relativise l’artisan pour faire comprendre qu’on n’a pas dû sacrifier des hectolitres pour arriver à ce résultat.

Mais le Pek’Houpppe pourrait aussi marquer le coup d’envoi d’une nouvelle aventure sur les hauteurs de Namur. Au "Fief de Namur", on va en effet bientôt distiller. "On a acquis un alambic à colonnes mais il faut encore attendre toutes les autorisations. On espère produire du gin à la citadlle dès 2024", annonce Massimo Pira.

En attendant, le Pek’Houppe se dégustera dans les bars officiels des douze quartiers et dans les chouettes bistrots du centre de Namur tout au long de ces Fièsses, au prix de 2,5€.