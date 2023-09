Les quartiers veulent réveiller la "Belle Endormie"

Les quartiers, ce sont les veines et les artères des Fêtes de Wallonie. Mais l’âge avançant, on doit aussi prendre garde aux caillots.

"L’an dernier, on a reçu des critiques sur les manques de liaisons, les trous, entre certains quartiers. Cela s’expliquait avec l’absence des ambulants", explique Étienne Dethier, le président du collège des comités de quartiers namurois (CCQN). "On a donc voulu corriger le tir. Le samedi, cela se fera naturellement avec la présence des cortèges folkloriques, avec 25 groupes et 1 500 participants." Si ça manque de couleur et d’ambiance, c’est en effet inquiétant pour toute la Wallonie, de Stavelot à Stambruges. "Pour le dimanche, on propose un immense château gonflable, des animations de cirque, des grimages… dans l’axe rue de Fer, rue de l’Ange." Dans là-bas de la Ville, du côté des Arsouilles et du Beffroi, le "Band d’arrêt d’urgence" se chargera de réchauffer l’ambiance.

Pour le centenaire des Fêtes de Wallonie, les douze quartiers (ils étaient sept en 1923) n’annoncent pas la révolution mais une série d’animations qui leur collent naturellement à la peau.

Au Théâtre, on joue la carte des groupes de reprises mais on veut aussi retrouver les familles le dimanche. "Dans l’après-midi, on aura une ambiance de boum la"Bubble Kids Party", avec du grimage, des tubes pour les enfants et ados, du grimage", souligne Grégory Delecaut, le président du quartier.

Au Crasset (début de la rue de Fer), on fête les 180 ans des Molons lors d’un concert exclusif, le vendredi soir et on retrouve les voitures télécommandées le samedi.

Dans les quartiers du Vî Nameur, on espère remonter sur le bateau de la route du pèkèt, vendredi soir, et on attend une course épique d’escargots. Dans la cour intérieure du QG, rue Rupplémont, on dégustera à l’aise de la dispouye, de la djote, des avisances…

A la Halle al’Chair, l’ambiance sera rumba et latino pendant qu’aux Deux Portes (rues des Croisiers et des Carmes), on navigue sur le Mississipi, le blues, le rock… Aux Vieux Marchés, on confie les manettes aux DJ’s (et ça rime). Et aux Trieux (rue de Bruxelles), on n’oublie pas la touche trash et estudiantine (Frigobox…)

Aux Ponts Spalaux, toujours très novateurs, on fera plutôt confiance aux néoclassiques: afterwork party du vendredi, bal au chapeau, mariage du dimanche soir…

Grand défi cette année pour le quartier de l’Ange qui doit retrouver une place centrale. La place accueillera le village des saveurs, avec une localisation plus visible et attractive.

Pas de quartiers pour la centenaire: la Fête sera totale !