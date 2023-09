L’ARMÉE SILENCIEUSE DES BÉNÉVOLES

Dans les quartiers, il faut au moins deux cents bénévoles pour faire tourner la boutique. Des anciens et des nouveaux. Carole a rejoint l’équipe l’an dernier. "J’y trouve une magnifique complicité entre tous", sourit la nouvelle venue. Pour Rita, ça fait 44 ans que ça dure . "Mon mari était déjà impliqué et je l’ai suivi", résume-t-elle. "Le montage, le démontage, le bar… Le boulot des bénévoles n’a pas trop changé." Sabine et Daniel ont rejoint le mouvement il y a quatre ans. "On venait déjà aux Fêtes depuis très longtemps. Et puis, on a eu envie de les vivre de l’autre côté." Pour Claudine, la présidente du quartier, ce sont des aides précieuses et une grande source d’énergie. "Mais on ne doit jamais oublier de rigoler", rappelle la patronne de ce quartier du VÎ Nameur.