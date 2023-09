Et les invités avaient ainsi pris l’habitude de débarqué, en bonne délégation, avec leurs politiques, leur folklore mais aussi des musiciens et quelques bonnes spécialités du coin. Rien de mieux pour nouer des liens.

Mais la tradition a connu quelques turbulences ces dernières années.

Pour l’édition 2020, tout le monde semblait s’être mis d’accord sur la Louisiane. Mais tant la pandémie que des divergences politiques transatlantiques ont finalement empêché la venue des cousins cajuns (lire par ailleurs).

Pour 2023, ce n’est guère plus simple.

Au printemps, on apprenait que le ministre-président ne comptait plus inviter une région du monde mais plutôt une personnalité. On avait ainsi annoncé que François Hollande, président de la France de 2012 à 2017 et ami personnel d’Elio Di Rupo, viendrait à Namur pour les grandes festivités de septembre.

"C’est en effet un ami personnel du ministre-président. Il y a eu des discussions mais rien d’officiel", explique-t-on au cabinet Di Rupo.

Du côté du Comité central de Wallonie (CCW), coordinateur des moments plus solennels et traditionnels des Fêtes, on avait aussi pensé à l’ancien président français pour la prise de parole au pèlerinage du dimanche matin au cimetière de Namur. Mais l’annonce restera donc sans lendemain: François Hollande ne viendra donc pas, dans quelques jours à Namur, déguster avisances et pekèt-menthe.

De proches voisins

Une touche internationale sera quand même donnée à la cérémonie officielle du Parlement wallon, le samedi après-midi au théâtre de Namur.

Parmi les orateurs, on entendra ainsi Malu Dreyer, la présidente de la région de Rhénanie-Palatinat, l’un des seize États qui composent l’Allemagne, fédérale elle aussi.

"On détaillera bientôt les raisons qui expliquent ce choix", annonce-t-on à l’Élysette. Les premières explications sont assez évidentes. Cette Région d’Allemagne est frontalière et est à deux pas de la province du Luxembourg (Vielsam, Gouvy) et des Cantons de l’ Est. Avec une population d’un peu plus de quatre millions d’habitant, elle a une démographie comparable à la Wallonie.

Par contre, dans le domaine économique, la Rhénanie-Palatinat boxe dans la catégorie poids lourds avec, sur son sol, des géants de la chimie (BASF) et du pharmaceutique, et un taux de chômage extrêmement bas (4%).

De quoi donner des sujets de conversation pour le pince-fesses parlementaire du samedi des Wallo. A moins que les élus et leur hôte allemande ne préfèrent échanger sur les vertus du schnaps et du pèkèt.