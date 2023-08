¡Bienvenido!, de la pointe de son crayon, Benoi vous accueille dans la chaleur Mexicaine (vidéo)

Plus loin que les Narcos

Ces contrées avaient toujours attiré Benoi (enseignant à l’académie des Beaux-Arts de Namur et auteur de BD), sans qu’il n’ose franchir le pas. "Par peur des mauvaises rencontres qu’on peut y faire. Toutes les personnes qui sont allées au Mexique ont été confrontées à la présence des narcos, ont entendu parler de disparitions. Maintenant, en Belgique, en France, nos sociétés ne sont pas non plus épargnées." Donc, le croqueur urbain s’est laissé tenter, avec des bonnes raisons supplémentaires. "Mes deux enfants y ont vécu quelque temps. Je suis donc parti les rejoindre en juillet 2016, pendant la saison des pluies, et ma fille m’a annoncé son mariage. Le deuxième voyage, en avril 2017, n’était donc pas du tout prévu ! "

Benoi n’est pas le genre à se dorer la pilule sur la plage mais plutôt à chercher l’incongru, ce qui va remplir son estomac artistique, lui qui mange avec les yeux et chope toujours un détail que les autres n’ont pas vu. "Sans le croquis, j’oublierais beaucoup de choses. Je fixe plus les souvenirs de cette manière qu’en prenant des photos." L’engagement est oculaire et physique, on ne surfe pas sur le décor, les gens, l’atmosphère. Et Benoi fait exploser les couleurs en mêlant les techniques et les formats, "pour ne pas s’endormir et toujours réinitialiser son intérêt ": bic, pastel, feutre, marqueurs, aquarelle, brou de noix. "Parfois, dans la rapidité, on n’a pas le temps de tailler son crayon. L’expérience prime sur le résultat. "

Mais alors, qu’a-t-il vu et dessiner ? "J’ai effectivement vu des narcotrafiquants, 2-3 chemises blanches qui offraient du champagne à des pépées sur la plage. Puis, un hélico qui est passé à basse altitude et un pick-up, camouflé, contenant des tireurs dont les mitraillettes étaient pointées dans toutes les directions. Mais une fois qu’ils sont passés, on voit tout le reste: l’anarchie de la vie là-bas, les arbres qui poussent n’importe comment, la musique à fond. Il y a toujours quelqu’un avec une guitare et un autre pour faire à manger. C’est très bruyant, entre les sirènes de police et les marchands de gaz. Oui, c’est très vivant. Quand on revient, on a l’impression que tous les gens sont vieux et tristes, chez nous."

Garage à ciel ouvert et ville-fantôme

Benoi est allé de surprise en surprise. "Comme ce garage très coloré de Guadalajara qui s’étend sur l’espace public. Des pneus servent de pots de fleur et les arbres à proximité sont utilisés comme crochets pour suspendre les clés à molettes et autres outils. "

Benoi et ceux qui l’accompagnaient (Valérie, sa compagne, Pierre, son fils, qui est d’ailleurs représenté sur la couverture) ont bénéficié des conseils des habitants pour ne pas suivre les grands circuits touristiques, s’aventurer dans la mangrove des crocodiles, dans les petits villages pré-hispaniques ou même dans une cité-fantôme.

" Deux-trois maisons à peine, mais une mine d’or toujours en activité. Nous nous sommes installés et 25 enfants sont apparus d’on ne sait où et se sont penchés sur notre travail. On ne voyait plus ce qu’on dessinait. " Au fil de ce livre au format carré (une collection des Éditions du Tiroir jusque-là dédiée à l’érotisme), Benoi a remis au propre ses carnets souvent hors format, créant des pêle-mêle, avec plusieurs dessins par page, et des légendes qui permettent de mieux guider le lecteur candidat à l’évasion exotique. " Ce sont des pistes, des noms que le voyageur pourra retrouver sur internet pour tirer son propre plan."

"Sketch on the road – Croquis mexicains", Benoi, Éditions du Tiroir, 40p., 25€. Séance de dédicaces, ce samedi, aux côtés d’André Taymans, chez Atomik Strip (Rue du Commerce, 12)