Namur: dans les yeux d'Alice, l'Arsène Café prend des airs de Rajasthan (expo)

Après le Vietnam, la photographe Alice Delchambre convie le public à un nouveau périple pictural au Rajasthan, état du nord de l’Inde. Au total, une vingtaine de clichés rythment cette exposition, sobrement intitulée Dans le regard d’Alice, à travers les divers protagonistes qui ont traversé sa route. Des enfants dans les bras de leurs parents aux femmes en tenues traditionnelles, la complicité est perceptible entre les modèles et la photographe qui a séjourné sur place durant trois semaines. "En général, ce sont les gens qui, par curiosité, venaient vers moi. Je ne me suis jamais sentie en insécurité et pour les photographies, je leur demandais toujours leur autorisation", raconte l’Assessoise originaire de Wierde.