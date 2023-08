Les Solidarités : Bigflo & Oli se sont imposés en frères le samedi, Eicher en maestro le dimanche

bigflo et Oli ©EdA - Florent Marot

bigflo et Oli ©EdA - Florent Marot

En bande et en famille, même, de part et d’autre de la scène, puisqu’il y a une connexion, une connivence parfaite avec ce public fait de parents et d’enfants, parfois juchés sur les épaules des premiers, venus aussi avec les grands-parents, les tantes, les cousins. Elle est belle cette histoire, avec un supplément d’âme intense quand les deux stars convoquent par les mots et les images diffusées sur les écrans (le concert se double d’une séance cinéma très immersive) leur papa ou leurs grands-pères, entre Algérie et Argentine.

Waar is da feestje ?

bigflo et Oli ©EdA - Florent Marot

Le métissage est là et les deux chanteurs n’ont de cesse de questionner leur identité. D’ici et d’ailleurs, française avec les bons comme les mauvais côtés. Mais belge aussi. " Waar is da feestje ?" Et comme un seul être, les ‘Solidaires’répondent: " hier is da feestje ". Bigflo ne s’en lasse pas. Les frangins sont solides, règnent en maître et pourtant se laissent facilement aller à la déconnade, à l’improvisation, chérissant le moment présent. " Comment être artiste engagé quand je ne sais pas quoi penser ? ", scande Oli et c’est peut-être ça qui fait mouche. Bigflo et Oli ne font pas dans l’esbroufe, les faux-semblants, ils avancent à l’expérience, font leur route de doutes, et, pour les spectateurs, le voyage n’en est que plus riche et fusionnel. Au fil d’une collection de tubes imparables: Dommage, Coup de vieux, Sur la Lune, J’étais pas là…

Au final d’un concert d’une heure trente, Bigflo et Oli ont prouvé qu’ils n’étaient plus, depuis longtemps, les petits frères mais des darons.

Le petit Suisse est un géant

Dimanche, parmi les (seulement) six concerts prévus sur les grandes scènes, le Suisse Stephan Eicher a particulièrement fait mouche. Face à un public qui ne pense connaître qu’une seule chanson (le consistant Déjeuner en paix), le fringant sexagénaire, avec son allure de D’Artagnan, s’amuse comme un petit fou à réinventer ses inestimables autres tubes ( Combien de temps, Des hauts des bas ou Pas d’ami comme toi). Tout en amenant de nouveaux titres percutants ( Sans contact, Le plus léger au monde). Il faut dire que si certains mettent vingt ans à sortir l’album le plus parfait qui soit, Stephan, lui, les sort, à intervalles réguliers. Mais il continue de creuser ses chansons mythiques, mystiques, de chercher un supplément d’or et d’âme. C’est un magicien et chacun de ses concerts est différent. Ce soir, il y a une harpe et d’étranges armoires dans le fond qui révéleront à l’instant T… "Des automates, je l’avais diiiiit ! ", crie un fan cinglé. Entre ces instruments aliens, futurs et vintages, qui jouent apparemment tout seul, et les musicos géniaux, l’osmose est parfaite. Décoiffante. Punk et à la fois délicat, inattendu. Inestimable Eicher. Le plus beau concert de ces trois jours.

Après quoi, Louise Attaque a endiablé la fin de soirée. Comme des Indiens dans cette grande prairie.