En clôture de l’été des festivals, Louise Attaque sauvage et un Eicher inestimable sur scène et décontracté dans le public (photos & vidéo)

Elia Rose, d'abord, armée de son clavier. Très présente dans les festivals belges de cet été, juste derrière Rori, la Tournaisienne débordait d'énergie et n'a pas hésité à se mêler, elle aussi, à la foule, pour assister aux autres concerts.

Festival les Solidarités 2023 Namur - Elia Rose ©EdA Mathieu Golinvaux

Festival les Solidarités 2023 Namur - Elia Rose ©EdA Mathieu Golinvaux

Pour Adé, si le public a répondu présent en nombre devant la mainstage, beaucoup ont découvert celle qui s'est révélée avec feu le groupe Thérapie Taxi. Mais tous ont repris en choeur son single du moment Tout Savoir. Si si, tendez l'oreille, vous l'avez forcément entendu à la radio.

Festival les Solidarités 2023 Namur - Ade ©EdA Mathieu Golinvaux

Festival les Solidarités 2023 Namur - Ade ©EdA Mathieu Golinvaux

Tamino mal servi

Ces deux premières performances familiales collaient bien avec l'esprit du festival. "Ce sera une demi-corde pour ce soir", rigole une festivalière. C’est vrai qu’à voir Tamino et ses musiciens, tout en noir corbeau, arriver sur scène, dimanche après-midi, ça laisse craindre une veillée funèbre. Et le premier morceau confirme la première impression. C’est un peu pesant. "Sa chanson la plus courte fait 25 minutes", rigole un autre.

Les mauvaises langues, ici… Ne faut-il pas partir de bas pour aller haut ? À 26 ans, Tamino (qui doit son nom à un personnage de La Flûte enchantée de Mozart) a très vite percé. Avec deux albums à son actif, un hit incandescent et un univers rappelant tant Cohen que Cave ou Travis mais aussi Arid, Novastar et Balthazar, côté belge, Tamino est habité et possède une envergure vocale fascinante.

Festival les Solidarités 2023 Namur - Tamino ©EdA Mathieu Golinvaux

Les musiciens (violoncelle, batterie et guitares) jouent comme des diables. Instrumentalement, c’est le plus beau concert. Pourtant, malgré des envolées redoutables, la sauce ne prend pas, le mystère Tamino ne perce pas les nuages. Ça manque d’interactions et le son est complètement pourri, il faut le dire: les basses assassinent tout. Encore plus le stellaire I ndigo Night, morceau le plus connu de ce pur talent. On se rend à l’évidence, Tamino est captivant sur CD mais a encore du mal à passer la barrière live des festivals à ciel ouvert, sur une scène trop grande pour lui et l’intimisme dont il a besoin. On le reverra en salle.

©Eda - Jean-Pol Sedran

Festival les solidarités Namur 2023 - Louise attaque ©EdA Mathieu Golinvaux

Pas d’ami comme lui

En ce dernier jour de Solidarités, parmi les (seulement) six concerts prévus sur les grandes scènes, le Suisse Stephan Eicher a particulièrement fait mouche. Après avoir pris un bain de foule pour regarder le concert de Tamino, à lui de brûler les planches. Face à un public qui ne pense connaître qu’une seule chanson (le consistant Déjeuner en paix, toujours revisité), le fringant sexagénaire, avec son allure de D’Artagnan, s’amuse comme un petit fou à réinventer ses inestimables autres tubes ( Combien de temps, Des hauts des bas ou Pas d’ami comme toi). Tout en amenant de nouveaux titres percutants ( Sans contact, Le plus léger au monde). Ça fait longtemps que le petit Suisse est un géant.

Il faut dire que si certains mettent vingt ans à sortir l’album le plus parfait qui soit, Stephan, lui, les sort, à intervalles réguliers. Mais il continue de creuser ses chansons mythiques, mystiques, de chercher un supplément d’or et d’âme. C’est un magicien et chacun de ses concerts est différent. Ce soir, il y a une harpe, merveilleuse, et d’étranges armoires dans le fond qui révéleront à l’instant T… "… d es automates, je l’avais diiiiit ! ", crie un fan cinglé. Entre ces instruments aliens, futurs et vintages, qui jouent apparemment tout seul, et les musicos géniaux, l’osmose est parfaite. Décoiffante. "L'art devrait toujours être un suspense, Jésus-Christ, on ne sait toujours pas s'il va revenir", rit l'Helvète. Punk et à la fois délicat, plein d’humour irrésistible et nonsense, inattendu. Inestimable Eicher. Le plus beau concert de ces trois jours.

Stephan Eicher Festival les solidarités Namur 2023 ©EdA Mathieu Golinvaux

Louise et Gaëtan dans leur jardin

Festival les solidarités Namur 2023 - Louise attaque ©EdA Mathieu Golinvaux

Après quoi, Louise Attaque a endiablé la fin de soirée. Comme des Indiens dans cette grande prairie, tout le monde a dansé du début à la fin, comme des fous, saouls de musique. La rentrée, c’est peut-être demain, en attendant carpe diem et à plus tard crocodile. On s’emmène au vent.

Gaëtan Roussel est un habitué du festival, il y est dans son jardin. Seul, en duo éphémère ou en groupe durable et légendaire, donc. Louise Attaque a rejoué l’entièreté de son premier album. C’était beau à voir. Jusqu’à la fin quand le chauv’age a plongé dans le public. Une conclusion idéale à un festival mitigé qui s’est rattrapé sur la fin. Tout le monde a rapidement pu rejoindre son véhicule et les navettes étaient au taquet.