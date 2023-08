Bigflo et Oli règnent en frères sur le samedi très urbain des Solidarités 2023 (Photos)

Suzane ©EdA - Florent Marot

Avec 47Ter, trio suivant à se présenter sur la toute grande scène du festival, c’est une déflagration "pur live" qui survient, dès les premières notes. Avec batterie, guitares et rythmes enchaînés, aux relents eighties, le tout survolé par les voix testotéronées et rappées du trio français. Les textes ne volent pas toujours très haut, simples mais toujours efficaces pour rentrer dans les têtes et sur les lèvres. L’ambiance redécolle. Le public, appelé les Carlos et les Charlotte pour la circonstance, est compact et festif. Les trois slameurs, Pierre-Paul, Blaise et Lopes raniment le soleil qui s’était peu à peu éclipsé pour laisser place à la nuit. Quitte même à allumer une clope sur scène. Ouh les mauvais garçons.

"Mélange de popstar, mélange de rappeur, mélange de rockstar ", l’ensemble reste malgré tout un peu lisse et cliché, gamin. À la cool, cela dit et avec quelques tentatives de pogo pour célébrer la nouvelle: Blaise a découvert qu’il était belge, il y a une semaine. Info ou intox ?

47ter ©EdA - Florent Marot

Lujipeka balance la sauce, tout en décontraction

On enchaîne en se frayant un passage dans l’allée le long de l’hôtel Ibis jouant à Tetris avec des espaces bar, des stands d’associations et des échoppes de nourritures. Si on continue, plus loin, là où on pourrait penser qu’il y a une voie sans issue, on tombe en fait sur la deuxième grande scène, beaucoup plus petite. La Plage. Et c’est quasi-complet. Les gorilles sont prêts à passer à l’action et à refermer les barrières, alors qu’il y a en fait plein de place devant la petite scène.

Avec une déco maxi-minimaliste (un gobelet et un pot de sauce épicée de plus de deux mètres), Lujipeka, un autre rappeur, ayant fait ses armes dans le collectif Columbine, est complètement détendu. Il se balade sur la scène de gauche à droite comme s’il était en rue, seul, mais entouré par un bon millier de spectateurs (ceux qui ne crèchent pas, place des arts, en attendant Bigflo et Oli) qu’il fait danser de bon cœur avec un rap très pop, complètement dansant. C’est vrai, ça fait toujours bizarre d’entendre une guitare acoustique ou des cuivres sortir d’une boîte à rythmes. Mais la dégaine du MC est sûre, l’esprit est taquin quand il remarque qu’un spectateur "a voulu tenter un pogo qui a foiré ".

Au moment où nous quittons cette ambiance chaleureuse, un membre de l’équipe de l’artiste est arrivé avec un bazooka pour distribuer quelques t-shirts dans la foule.

Les petits frères sont devenus majeurs!

On s’éclipse, donc, on perce les files interminables devant les stands nourritures et les fontaines à eau – heureusement, ce n’est pas canicule, pour être sûr d’avoir une place pas trop loin de Bigflo et Oli. On fait bien, quarante minutes avant le début du concert des frères toulousains, c’est déjà bien bouché. Certains escaliers d’accès sont condamnés par de la rubalise pour empêcher le passage, entrée comme sortie. Et en cas d’évacuation ? Hum hum…

Décidément, même après déménagement, les Solidarités n’ont pas réussi à se débarrasser de leur vieux problème de taille. Le festival semble avoir les yeux plus gros que le ventre, voulant accueillir toujours plus de monde malgré moins de concerts et d’animations et un site au bord de l’implosion.

bigflo et Oli ©EdA - Florent Marot

21h40 arrive, la musique retentit, caliente, et les écrans s’allument sur le visage de… David Castello-Lopes. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais le journaliste-humoriste au style pince-sans-rire a cartonné avec sa séquence Depuis quand sur Canal +, notamment. C’est à lui, sur un message enregistré, que revient l’honneur d’annoncer Bigflo et Oli tout en prenant à partie les spectateurs. En substance: " Éteignez vos téléphones et kiffez votre race."

Puis, c’est le compte-à-rebours, les frérots déboulent sur scène, faisant leur rentrée des classes. Ils reviennent de vacances et c’est le premier concert de reprise, si ce n’est un show, la veille, dans une discothèque du Cap d’Agde, qui a semble-t-il laissé des traces. Oli fait illusion mais doit bien avouer: "Je n’avais plus de voix, ce matin. La vie m’a redonné la voix, on va cramer la scène […] foutez-moi le bordel qu’on m’entende jusqu’à Bruxelles. " Et on risque bien. Pour accompagner leurs voix surpuissantes, y compris a cappella, les deux anciens coachs de The Voice Belgique (ayant retrouvé leur double fauteuil en France) peuvent compter sur une dizaine de musiciens chevronnés: guitare, batterie, cuivres, clavier et même le génie du beatbox Wawad (membre du groupe Berywam) qui montrera l’ampleur de ses capacités dans une battle démente. Par ses bruits de bouche, il a emmené des dizaines de milliers de spectateurs en boîte de nuit. Bref, ce concert est célébré en band.

bigflo et Oli ©EdA - Florent Marot

D’une famille à une autre, l’émotion intense

bigflo et Oli ©EdA - Florent Marot

En bande et en famille, même, de part et d’autre de la scène, puisqu’il y a une connexion, une connivence parfaite avec ce public fait de parents et d’enfants, parfois juchés sur les épaules des premiers, venus aussi avec les grands-parents, les tantes, les cousins. Elle est belle cette histoire, avec un supplément d’âme intense quand les deux stars convoquent par les mots et les images diffusées sur les écrans (le concert se double d’une séance cinéma très immersive) leur papa ou leurs grands-pères, entre Algérie et Argentine.

Waar is da feestje ?

bigflo et Oli ©EdA - Florent Marot

Le métissage est là et les deux chanteurs n’ont de cesse de questionner leur identité. D’ici et d’ailleurs, française avec les bons comme les mauvais côtés, mais belge aussi. " Waar is da feestje ?" Et comme un seul être, les ‘Solidaires’répondent: " hier is da feestje ". Bigflo ne s’en lasse pas. Les frangins sont solides, règnent en maître et pourtant se laissent facilement aller à la déconnade, à l’improvisation, chérissant le moment présent. " Comment être artiste engagé quand je ne sais pas quoi penser. ? ", scande Oli et c’est peut-être ça qui fait mouche. Bigflo et Oli ne font pas dans l’esbroufe, les faux-semblants, ils avancent à l’expérience, font leur route de doutes, et, pour les spectateurs, le voyage n’en est que plus riche et fusionnel. Complètement euphorisant malgré les abysses dans lesquelles les deux rappeurs pêchent par moments leurs textes les plus noirs et engagés. Action réaction, introspection exultation. Au fil d’une collection de tubes imparables: Dommage, Coup de vieux, Sur la Lune, J’étais pas là…

Au final d’un concert d’une heure trente, Bigflo et Oli ont prouvé qu’ils n’étaient plus, depuis longtemps, les petits frères mais des darons. Et, une dernière fois, ils ont fait exploser la place des arts, en remerciant les artistes les ayant précédés et en invitant le trio 47Ter mais aussi l’influenceuse Lena Situations et son ami Marcus à les rejoindre pour la dernière danse survitaminée.

Le Kid nous a mis au lit

Enfin, du côté de La Plage (dont on n’a toujours pas compris la dénomination), changement total de ton. Alors que la culture hip-hop dictait sa loi sur l’affiche de la fin d’après-midi à l’avant-minuit, place à Kid Francescoli, dans des nappes pop-electro. La musique scintille, convoquant un peu de disco mais aussi les esprits de groupes comme Soldout, M83, Phoenix ou The XX. Mais quand ça chante, le charme se défait complètement. La voix du fondateur du trio, Mathieu Hocine, nous évoque un Alain Chamfort qui chanterait, hésitant, en anglais… un peu faux. Comme la chanteuse qui l’accompagne et se laisse entraîner dans le même mauvais mood. En fait, malgré tout le respect qu’on peut avoir pour ces morceaux qui ont battu des records sur les réseaux et mis en musique des pubs de prestige, ça ressemble à un avant-goût des Wallo, de ces concerts des rues parallèles qu’on apprécie bourré. Pas de chance, ce soir, on ne l’est pas. La touche pop de cette affiche très urbaine a fait psssshhhit.