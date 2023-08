Zazie sans fautes, une copine de BD pour la rentrée : "COD, COID, etc., c’est tellement abstrait pour les enfants"

©Gaignard/Derache/Gao chez Le Robert

"La vraie Zazie, c’était ma copine, la fille du charcutier, explique Anne-Marie Gaignard. Je l’ai revue récemment, lors d’une conférence dans mon village natal, Maulevrier. Elle ne savait pas qu’une héroïne de BD portait son prénom. En classe, elle m’avait juré de ne pas me laisser tomber." Car la petite Anne-Marie, cernée par des soucis privés, "n’était pas disponible pour l’école". Ça l’a pourchassée. "J’avais peur qu’on m’enferme dans l’école. Pour l’anecdote, c’est arrivé bien plus tard: j’étais avec une équipe de TF1 pour un reportage sur ma méthode et on nous a oubliés ! "

Plus tard, être une buse en orthographe a rendu malade cette commerciale, pourtant redoutable. "J’avais 34 ans, mon psy m’a dit que si je ne me faisais pas une promesse pour vivre, je mourrais dans les 24 h ! Alors j’ai sorti tous mes cahiers et j’ai bossé. Les COD, COID, CCL, etc. ce sont des concepts inappropriés pour les enfants. Je me souviens de ce gamin tout perdu quand je lui demandais où était le pronom personnel. Il me disait: “Je dois chercher le nom d’une personne ?” Ça veut tout dire. Moi, j’ai voulu transformer la grammaire en conte de fées pour enfants et, avant tout, pour moi-même."

Autant de trucs et astuces qui rentrent en tête comme dans du beurre et ne s’en échappent plus. Dans ce second album, les auteurs déjouent ainsi les plans d’un mauvais génie et font le mur pour trouver comment accorder les infernaux verbes être et avoir. "Ils nous ont donné du fil à retordre. Être, il est gentil. Mais Avoir… En plus, dans certaines phrases, ils sont tous les deux là. Et dans d’autres, ils sont cachés. " Pour bien écrire, il ne faut pas avoir peur de la marche arrière, ouvrir les bons tiroirs. "Quand on écrit un verbe, il faut savoir comment l’habiller, d’où l’idée d’une armoire à conjugaison."

Mais, à l’heure des SMS caducs, des réseaux sociaux approximatifs, beaucoup ne se sont-ils pas fait une raison: tant pis pour l’orthographe ? "Si, mais, ce n’est pas anodin. Outre des élèves, je forme aussi des professionnels de la santé, des pompiers pour éviter les bourdes. Je me souviens d’une infirmière de jour qui, sur la fiche d’un patient, dans la rubrique “médicaments”, avait noté “à donner”. Elle voulait dire “a donné”. Le malade a reçu double dose, ce jour-là. Ça peut avoir des conséquences dramatiques, une faute !"

Zazie sans fautes, T.2, Le Robert, 48 p., 10,90 €