Les époux Adam-Petit se sont mariés le 24 août 1963 à Winenne. Jeanne est née le 1er août 1942 et José, le 9 octobre 1939. Ils ont trois enfants, quatre petits-enfants et un arrière-petit-fils. José a intégré la Société Générale de Banque, en terminant directeur de groupe à Arlon.

Le 30 octobre 1963, à Binche, André Mortier, né le 5 juillet 1939, épousait Claudine Franquet, née le 15 juillet 1938. Ils ont quatre enfants, neuf petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Elle a fait carrière dans l’enseignement et lui dans la construction.

Les autres couples se sont mariés en 1973.

Après les noces de diamant, place à celles et ceux qui pouvaient se targuer d’être unis depuis cinquante ans. Vincent Lafontaine est né le 8 septembre 1951 ; Il a fait carrière à la poste. Le 14 avril, à Namur, il épousait Rita Antoine, née le 25 mars 1949. Elle a travaillé au service finances à la ville de Namur. Le couple a trois enfants et deux petits-enfants.

Michel Bourdiaud’Huy a été conducteur de trains. Avec Miguelle Nokel, ils se sont mariés le 14 avril 1973 à Namur. Ils ont un fils. Miguelle a commencé sa carrière professionnelle au Ministère de l’éducation nationale et de la culture.

Les époux Maes-Gigot se sont mariés à Namur, également le 14 avril. Roger, né le 8 janvier 1951, a fait carrière à l’office de protection de la jeunesse où il a terminé comme greffier en chef. Monique, qui a aussi travaillé dans ce service, a vu le jour le 9 septembre 1952. Le couple a une fille.

Sur les rails

Le 18 avril, à Vedrin, Daniel Haine, né le 11 avril 1949 a épousé Jeaninne Rolain, née le 3 avril 1949. Il a travaillé aux chemins de fer. Elle, au ministère des finances, à la société IBM et a terminé au service jeunesse et tourisme de la ville de Namur. Ils ont deux enfants et trois petits-enfants.

Les époux Lelong-Gerits se sont mariés à Belgrade le 9 juin, ont un fils et un petit-fils. Liliane est née le 18 septembre 1952. Elle a été secrétaire médicale à Saint-Luc. Michel a vu le jour le 12 avril 1951. Il a travaillé à la SNCB pour terminer comme sous-chef de gare à Schaerbeek puis à Namur.

Daniel Lonnoy est né le 14 juin 1949. Il a œuvré au service technique de la Province puis à l''INASEP comme dessinateur d’études. Le 23 août, à Marchovelette, il a épousé Marie-José Riguelle, née le 12 avril 1951. Elle a été aide soignante et s’occupe de sa petite-fille.

Les époux Beaugnée-Hambenne se sont mariés le 22 décembre, à Bouge. Ils ont trois enfants et cinq petits-enfants. Michelle est née le 17 juin 1951. Elle a été secrétaire au Cadastre à Bruxelles puis à la TVA à Namur. Elle a aussi travaillé aux Contributions à Gembloux, puis dans une fiduciaire. Guy a vu le jour le 17 août 1950, en France. Il a travaillé au ministère des finances.

Le même jour, les époux Bilquin-Falmagne se mariaient, Ils ont quatre enfants et sept petits-enfants. Anne-Marie est née le 6 mars 1950. Elle a été enseignante dans plusieurs écoles du Namurois. Étienne est né le 2 avril 1948, Il a travaillé dans un bureau d’études, où il a contribué à la réalisation d’usines chimiques.