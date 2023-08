Wallo: surtout des DJ’s pour faire valser la centenaire

Et donc, finalement, pour le centenaire, on sortira donc les bonnes vieilles recettes.

Pour les "gros" concerts, tout se concentrera sur la place Saint-Aubain. Jeudi aura une nette coloration électronique avec Romain Kuntz, Alex Germys, le duo rochefortois Calumny qui a déjà joué l’an dernier, et le DJ français Kungs et sa belle petite collection de hits.

Le vendredi, c’est devenu une tradition des Fêtes, on sort "cover". Petite originalité quand même avec le concert choral de "Chœur de Rocker". "Il y aura une quarantaine de chanteurs sur scène, accompagnés d’un groupe guitare-basse-batterie. Ils reprendront les grands classiques du pop-rock", annonce Bernard Fievetz, pour la RTBF. Daddy K et Mister Cover feront tourner les plaques et les tubes.

"Samedi, c’est la soirée grand public", décrit le programmateur. A l’affiche: Doowy, Julien Granel, Mosimann et Christophe Willem.

La musique se fera aussi entendre sur les podiums des quartiers mais aussi sous le chapiteau CCW de la place d’Armes. Là, on annonce 98% Maximum Soul, Trilogy ou encore… Covermania. Le samedi, toujours sur cette même scène, les sonorités seront plus cuivrées avec le traditionnel festival de fanfares et d’harmonies.

Pour assurer une ambiance plus globale et éviter les grosses coupures dans la ville, les quartiers et le CCW ont voulu corriger le tir par rapport à l’an dernier. "Comme il n’y a plus d’ambulants extérieurs, il y avait parfois une sorte de vide dans les animations entre certains quartiers", situent Éric Adam (CCW) et Étienne Dethier (CCQN). "Entre les rues de Fer et de l’Ange, on prévoit ainsi une grande parade et des jeux pour les enfants, avec l’école du cirque… Même chose du côté les rues Saint-Nicolas, de Marchovelette… où on verra défiler des fanfares déjantées." Histoire de faire bouger la centenaire.