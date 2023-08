Mais Étienne Dethier, président du CCQN (collège des comités de quartier namurois) a aussi le sens du teasing et il a donc déjà annoncé quelques nouveautés.

Pour garder un souvenir du centenaire des Fêtes, une collection de médailles est ainsi lancée. Pas de jaloux: il y a une par quartier, avec sur une face, son signe distinctif. "Elles seront en vente au prix de deux euros. On pourra les acheter en ligne mais le plus sympa, c’est quand même de faire le tour des douze quartiers et de les acheter sur place", suggère le président des présidents.

De quoi opérer une halte tout en dégustant une spécialité locale. Et là aussi, les quartiers innovent en proposant le "Pek’Houppe", fruit de la collaboration des "Natèfs di Nameur" et des brasseurs de la Houppe. Toujours sur l’étal des bonnes choses, on notera aussi que le village des saveurs, espace confiés aux artisans régionaux, va changer d’adresse pour s’implanter désormais sur la place de l’Ange, plus centrale et attractive.

Dans les quartiers, on aime décidément les médailles. Plusieurs récompenses ou trophées sont remis à des personnalités qui marquent la vie locale. C’est ainsi que le Grognon d’Or sera décerné au photographe André Dubuisson. C’est Christian Delwiche, autre chasseur d’images namurois, qui recevra le prix Franz Eloy. Enfin, aux Arsouilles, on a décidé de mettre à l’honneur Louis Lepinois, une figure sympa intimement liée à la vie de la rue Saint-Nicolas.

Beaucoup de médailles sans trop de revers, voilà donc ce que l’on peut souhaiter de mieux aux douze quartiers pour les 100 ans des "Wallo".